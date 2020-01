Vasica v slovenski Istri, ki je kot nalašč za digitalno razstrupljanje

Ni dostopa do spleta. Na nebu močno svetijo zvezde. Vse to opazijo tisti, ki obiščejo turistično kmetijo Medljan sredi istrskega podeželja v Šaredu. Otroci, vajeni gledanja v zaslone, nenadoma opazijo svet okoli sebe. Na začetku začudeni in nerodni ter z vprašanjem, kaj početi, hitro najdejo novo zabavo z goskami, konji in drugimi živalmi.

Planet na obisku se ta petek mudi v Šaredu, istrski vasici, do katere se pripeljete po ozki in zaviti cesti. Od tam se odpre krasen pogled na slovensko obalo, nato pa lahko poklepetate z domačini, tudi z njeno visokostjo, vinsko kraljico Istre, če imate vprašanja o malvaziji in refošku.

Kako kupiti res kakovostno olivno olje? Trgovske police sicer ponujajo marsikaj, a lepše se je odpeljati v Istro, kjer je olivno olje tudi doma. O istrski belici, ki daje olje rahlo grenko-pikantnega okusa, smo klepetali s pridelovalcem zelenega istrskega zlata.

Članice društva Šparzin, ki tam ohranjajo in oživljajo preteklost, pa so nas povabile, da z njimi naredimo tradicionalno istrsko sladico. Cedile se vam bodo sline.

