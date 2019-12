V Zagrebu odpirajo muzej za vse, ki radi pogledajo pregloboko v kozarec #video

V svetu pijanih in norih idej

Zamisel o muzeju se je porodila študentoma Rinu in Roberti, ko se je njun prijatelj po prekrokani noči zbudil s pedalom v žepu. V muzeju je tako mogoče spoznati najbolj bizarne zgodbe, ki so posledica prekrokanih noči. Med drugim je mogoče izvedeti, kako se je pot do Aten končala na trajektu do Mikonosa in kako je pica nekemu fantu pomagala najti pot domov.

Žrtve pijanih noči so bili celo lame in pingvini. V prostoru se najdejo zgodbe ljudi, ki so pod vplivom alkohola ukradli živali. Svoje zgodbe lahko anonimno pove vsak. V muzeju sprejemajo tudi predmete, ki so z njimi povezani. Zgodbe so predstavljene v hrvaškem in angleškem jeziku. Poleg tega, da vas nasmejijo, pa naj vas tudi opomnijo, da je treba biti pri pitju alkohola kar najbolj zmeren.