V Izoli smo izvedeli, zakaj po vinu boli glava

V obmorsko mestno lepotico se po poletnem turističnem vrvežu seli ležernost. Morje ima tudi jeseni poseben čar, sončni žarki so še vedno dovolj topli za posedanje na terasah in ob obali. A nas je bolj kot martinčkanje v Izolo pritegnilo martinovanje.

To je bilo posebno spoznavanje žlahtne kapljice, saj so se predstavljali vinarji, ki imajo italijanske, bolje rečeno beneške korenine. Praznik, ko se grešni mošt spremeni v blagoslovljeno kapljico, je na Manziolijevem trgu organizirala italijanska skupnost.

Vinar Matej Zaro, znan po oranžnih vinih, nam je razblinil mit o tem, zakaj boli glava. Bolj kot žveplo so krive količine popitega vina, je zatrdil ter dodal, da je sicer žvepla več v sadnih sokovih in suhem sadju kot pa v vinu. Vsaj njegovem.

Morje, ki je zadnje dni poplavljalo Izolo, je bilo pretekli konec tedna še mirno in se kot diamant svetlikalo v soncu. Ekipo Planeta s Suzano Kozel na čelu je zato na jadrnico povabil eden naših najboljših športnikov, jadralec Vasilij Žbogar. Trikratni dobitnik olimpijske medalje je tudi strasten vinogradnik. Steklenica malvazije iz družinskega vinograda je vedno na hladnem v podpalubju jadrnice, okušali smo jo tudi mi.

In kako je videti martinova pojedina po izolsko? Kuharski mojster Ivo Tomšič, ki nam jo je pripravil, pravi, da se v jedeh morata čutiti istrska zemlja in morje, zato ne smete oditi z Obale, ne da bi poskusili martinovo ribo. Od česa je opita? To vam razkrijemo ob 18. uri na Planetu.

