Zagorelo v stanovanju v Izoli, 67-letna ženska huje poškodovana

Izolski policisti so ponoči iz gorečega stanovanja rešili 67-letno žensko, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Ob 0.40 so bili izolski policisti obveščeni o požaru v stanovanju. Dva policista sta odšla na kraj dogodka, kjer je enemu od njiju kljub ognju in dimu uspelo priti do stanovanja v mansardi, kjer je na tleh opazil žensko. Sedeminšestdesetletnico sta potegnila iz stanovanja in jo odnesla iz objekta ter jo pokrila z aluminijasto folijo. V požaru je utrpela hujše opekline, prepeljali so jo v SB Izola nato pa v UKC Ljubljana na zdravljenje.

Kot so še zapisali na policiji, je v stanovanju poginil njen pes. Še ugotavljajo, kaj je bil vzrok požara, in prav tako preverjajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.