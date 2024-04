Lovec sredi izolske marine ustrelil srno #video

"Pred pol ure se je v izolski ladjedelnici zgodilo nekaj nezaslišanega!" je zapis na Facebooku začela Carlova in opisala, da so delavci izolske marine opazili srno, ki je zašla k morju ter zmedena in prestrašena begala sem ter tja. Poklicali so lovce, da bi srno rešili, a kar so storili, kot je razvidno z videoposnetka, je zelo kruto.

"Poudarek je na rešiti. Namesto tega je prišel lovec-čuvaj in po 'šerifovsko' rešil zadevo. Srno je preprosto ustrelil," nadaljuje Carlova.

Vprašljiv ni le način reševanja zmedene srne, temveč tudi dejstvo, da je lovec streljal v prostoru, kjer so bili ljudje. "Sem povedala, da je streljal v prostoru, kjer so bili ljudje, v bližini cesta, in da je to, kot je meni znano, v mestu/naseljih prepovedano?!" je še poudarila Carlova.

Društvo za zaščito živali: To je še eno brezsramno in nevarno početje "kameradov"

Na dogodek so se odzvali tudi v Društvu za zaščito in pomoč živalim Lajka, kjer so ostro obsodili dejanje lovca in napovedali, da bodo primerno ukrepali. "Očitno se tudi pod novim predsednikom Lovske zveze Slovenije ne bo nič spremenilo na bolje. Miselnost, stare šege in navade zelene bratovščine ostajajo take, kot so bile od nekdaj, nobenega napredka v glavah, boljša je le oborožitev in tudi avtomobili niso več lade nive," so zapisali v društvu.

Dodali so, da gre za še enega v nizu brezsramnih in nevarnih početij "kameradov": "Ampak glede na to, da lovci perfektno obvladajo 'mreženje' in zasedajo pomembne položaje v centrih moči, bi bilo spremembe iluzorno pričakovati, če se vsi skupaj na glavo postavimo. Njihova himna bi bila lahko 'Kaj nam pa morejo, morejo, morejo ..."

Za pojasnila smo se obrnili na PU Koper, Lovsko zvezo Slovenije in Lovsko družino Izola. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.