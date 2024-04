Najprimernejša rešitev ureditve priobalnega pasu med Koprom in Izolo tik ob morju predvideva pešpot. Ob njej bi bil zeleni pas z novim drevoredom, nato tekaška in kolesarska steza ter pod klifom obstoječi drevored pinij. Zeleni pas bi na več mestih prekinili s kopališko infrastrukturo ter predstavitvijo naravnih in kulturnih danosti. Tako bi na primer postavili leseno dvignjeno ploščad ob potopljeni ladji Rex.

Na natečaju za ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo je ocenjevalno komisijo najbolj prepričal elaborat, ki v osrednjem delu ohranja naravno in kulturno dediščino. Zmagovalno zamisel je izdelal arhitekturni biro Landstudio 015, avtorji pa so Ana Tepina, Jana Kozamernik, Maja Vodlan, Saša Kolman, Zala Dimc, Mark Koritnik in Martina Tepina. Razstava zamisli vseh arhitektov, ki so sodelovali na natečaju, je do 14. aprila na ogled v nekdanjem skladišču soli Libertas v Kopru.

Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo arhitekti in predstavniki občin, je prepričala rešitev odprtosti prostora in vedute na morje, ohranjanje pogleda na silhueto Izole in Luke Koper, razmerje med vertikalnostjo klifa in horizontalnostjo morja ter drevored obstoječih pinij. Nove bolj množične dejavnosti bi zato umeščali v že urbanizirane dele obeh mest in manj v območje pod klifom. Rešitev tik ob morju, na trasi nekdanje ozkotirne železnice Porečanka (Parencana), predvideva osrednjo pešpot. Ob njej bi bil zeleni pas z novim drevoredom, nato tekaška in kolesarska steza ter pod klifom obstoječi drevored pinij.

Foto: Landstudio 015 Povezovalni zeleni pas bi zasadili z nizkimi grmovnicami in trajnicami. Na več mestih bi ga prekinili s programi, ki vključujejo tako kopališko infrastrukturo kot predstavitev naravnih in kulturnih danosti ter drugih vsebin. Tako bi postavili povezovalno leseno dvignjeno ploščad ob potopljeni 268-metrski ladji Rex v njeni izvirni dolžini. Med kopališčem Žusterna in Moletom bi postavili leseno ploščad, s katero bi razširili sprehajalne in kopalne površine. Ob poti so predvideni trije pomoli za potniški promet.

Umik avtokampa pred Izolo

Predviden je umik avtokampa Jadranka pred Izolo in ukinitev cestne deteljice na območju Rude ter celostna urbana prenova tega območja, ki je sicer zunaj območja natečaja.

Predvidene so tudi nove povezave na klif oziroma pešpoti, ki potekajo s promenade in se povezujejo med Rudo, Grapo in Krožno cesto, proti bolnišnici ter v okolico. Ob poteh se nizajo manjša razgledišča. Kot osrednji razgledni objekt bodo uredili gostinski objekt na območju Grape, na višje ležečem reliefnem robu, v koprskem delu natečajnega območja.

Foto: Landstudio 015 Zmagovalci natečaja bodo morali zdaj projekt dodelati in ga pripraviti na pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbena dela na območju bi se po besedah koprskega župana Aleša Bržana lahko začela leta 2027. Avtorji zamisli so vrednost projekta ocenili na 17 milijonov evrov.