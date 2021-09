V Europarku boste lahko srečali največjo žival na Zemlji in belega morskega psa

Oglasno sporočilo

Zdaj imate izvrstno priložnost, da to uresničite. V Europarku Maribor in Cityparku Ljubljana si lahko v septembru in v začetku oktobra ogledate veličastno razstavo Orjaki oceanov. V Europarku Maribor bo razstava na ogled od ponedeljka, 6. septembra, do ponedeljka, 20. septembra, v Cityparku pa od petka, 24. septembra, do sobote, 9. oktobra.

Na razstavi boste "spoznali" številne eksponate, ki vam bodo omogočili raziskovanje skrivnostnih globin svetovnih oceanov in razkrili nekatere skrivnosti, ki so skrite na teh malo raziskanih ozemljih. Pozdravili vas bodo velikani oceanov. Gre za eno od največjih zbirk v srednji Evropi, ki je polna čeljusti in zob morskih psov z vsega sveta. Pokukali boste lahko v interaktivno območje in pogledali v "modri svet" z uporabo virtualne resničnosti ali stene zvočnih posnetkov. Poslušali boste lahko glasove in zvoke številnih podvodnih bitij.

Od blizu boste lahko med drugim "srečali": modrega kita, največjo žival na Zemlji, kita glavača, orko, ki je najvišja predstavnica družine delfinov, orjaške lignje, belega morskega psa in ogromno oceansko manto, ki spada v skupino skatov.

Razstava je postavljena v tematske scenarije, ogled pa bo pristno in izjemno doživetje srečanja s podvodnimi bitji.

