V dvoje na odkrivanje dežele zaljubljencev

Prekmurje na eni strani objema reka Mura, na drugi z vinogradi prekriti hribčki Goričkega in na tretji, vse do koder seže pogled, prostrana panonska ravnica. To je Prekmurje!

Dežela štorkelj in Murinih rečnih rokavov je prava izbira za pobeg v naravo, tako za nezahtevne ljubitelje narave kot za športnike – tu bodo našli pravi raj kolesarji in pohodniki, pa tudi golfisti.

V Prekmurju lahko preživljamo sproščene in aktivne počitnice.

Za adrenalinske navdušence je posebej zanimiv pustolovski park ob Bukovniškem jezeru. Za romantike pa je Prekmurje pokrajina, od koder prihajajo najlepše ljubezenske pesmi, prostor, kjer se zjutraj zbudiš v mehki postelji in ob dišečem domačem zajtrku. Ni lepšega kot preživeti dan med ležernim poležavanjem ob bazenih, sproščanju v savnah in na masažah ter se z roko v roki sprehajati po prostranih prekmurskih ravnicah.

Terme 3000 ponujajo pravi raj za pare.

Idilično okolje in čarobni sončni izleti so vsekakor pravi razlog za romantičen pobeg v dvoje ob koncu tedna.

Zdelo se vama bo, kot da sta na drugem svetu, kjer je vse bolj mirno, počasno, naravno, na drugi strani pa bosta lahko našla vrsto vznemirljivih dogodivščin, divjo zelenomodro reko, adrenalinske razgledne točke, ples ob ognju, gostoljubje domačinov in pestro ponudbo tradicionalne kulinarike, ob kateri si bosta obliznila prste. Le za vas smo zbrali nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravita.

Sončni izleti so pravi razlog za romantičen pobeg v dvoje.

Otok ljubezni v Ižakovcih in plavajoči mlin

Reka Mura je skozi stoletja ob svojem koritu v Ižakovcih ustvarila naravni otok, ki so ga domačini poimenovali Otok ljubezni. Na otoku so zgradili plavajoči mlin, v katerem je danes postavljen mlinarski muzej, ki ponuja tudi različne izdelke, pridelane v mlinu.

Bukovniško jezero

Bukovniško jezero je prepoznavno predvsem po čudežni moči narave. V senci kostanjevih in bukovih dreves okoli jezera so številne blagodejne energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje. Sprehodita se okoli jezera in se napolnita s svežo energijo v neokrnjeni naravi, ki bo dala vajini ljubezni še dodaten zagon.

Grad Goričko

Grad Goričko Največji (baročni) grad v Sloveniji leži v osrčju krajinskega parka Goričko in ima po legendi kar 365 sob. Graditi so ga začeli vitezi templjarji v 11. stoletju, današnjo končno podobo pa je dobil v 19. stoletju. O gradu krožijo številne legende. Med njimi je najbolj znana legenda o graščaku, ki je želel krono letečega zmaja.

Spust po reki Muri

Mlin na Muri Na turistični vožnji po reki Muri si lahko ogledate čudovit svet ob reki. Prepustite se izkušenim vodnikom, ki poznajo skrite kotičke vznemirljive reke Mure in pokrajine ob njej, ter uživajte v tem romantičnem izletu.

Vinogradniška kmetija in vinotoč Erniša

Na Turistični kmetiji Erniša, kjer pridelujejo vrhunska vina, vam le-ta postrežejo ob tradicionalnih jedeh, pripravljenih iz sestavin iz lastne pridelave. Kmetija daje dom številnim živalim, tudi pujsku vrste mangalica.

Tropski vrt Orhidej, Dobrovnik

Tropski vrt Dobrovnik V Dobrovniku je tropski gozd v malem: v vrtu tropskih rastlin, kjer energijo za ogrevanje prispeva termalna voda, boste poleg številnih botaničnih vrst orhidej lahko občudovali zanimive tropske in subtropske rastline z vsega sveta: vse od bananovcev, poprovcev, kave do domačih flamingovcev.

Expano

Paviljon Expano na domiseln in inovativen način predstavlja Pomurje v malem. Obiskovalcem odpira vrata v regijo in navdušuje s tradicijami, naravnimi danostmi, lepoto krajine in mirom dežele ob Muri. Lokacija ob Soboškem jezeru nudi številna aktivna doživetja. Tukaj je tudi gibalni park.

Posestvo Passero s podeželsko čokoladnico

Čokolada s tradicionalnimi okusi gibanice, jurke, bezga in bučnic Posestvo Passero v osrčju Prekmurja slovi po pristnih domačih okusih. Na vinotoču lahko degustirate domače dobrote ob njihovih vinih. V podeželski čokoladnici pa najdete odlične čokolade s tradicionalnimi okusi gibanice, jurke, bezga in bučnic.

Bogastvo občutij v hotelu s petimi zvezdicami Hotel s petimi zvezdicami Livada Prestige. Termo-mineralna voda blagodejno vpliva na splošno počutje. Za piko na i svoje raziskovanje tega čudovitega predela Slovenije zaključita v enem od prestižnih in najlepših slovenskih hotelov s petimi zvezdicami, hotelu Livada Prestige, katerega vodilo je bogastvo občutij. Imela bosta priložnost pozabiti na vsakdanji stres in hiter tempo življenja, saj se bo med bivanjem v luksuzni hotelski sobi zdelo, kot bi se čas za vaju ustavil. Imela bosta priložnost pozabiti na vsakdanji stres in hiter tempo življenja, saj se bo med bivanjem v luksuzni hotelski sobi zdelo, kot bi se čas za vaju ustavil. Razvajala se bosta lahko s črno termo-mineralno vodo, ki blagodejno vpliva na kožo in telo. Pogled skozi okno sobe pa je dih jemajoč in bo le še prispeval k vajinemu dobremu počutju. V wellnessu v Termah 3000 si bosta lahko privoščila sproščujočo masažo ali kopel, uživala v topli savni in lepotni negi, v počivalnici Medico-wellnessa Thermalium si lahko novo moč in energijo nabereta z več milijonov let starimi kamninami, ob hotelu pa je tudi golf igrišče Livada. Naslov: Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija Recepcija: +386 2 512 50 50 E-naslov: info@terme3000.si Rezervacije: +386 2 512 22 00, info.shr@sava.si V hotelu Livada ustvarite spomine, ki bodo trajali večno.

Prekmurje je zagotovo čarobno na več načinov, dovolite si, da njegove čare okusite tudi vi. V družbi svoje boljše polovice boste v deželi štorkelj ustvarili spomine, ki bodo trajali večno, se povezali s svojim partnerjem in se vrnili domov polni novih vtisov.