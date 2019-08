Nepozaben dopust v čarobnih hiškah

V dan vstopite s kavico na terasi pred leseno hiško, medtem ko se vaši otroci lovijo med drevesi na bližnjem travniku in že komaj čakajo, da se odpravite v vodni park, ki je le lučaj oddaljen od hišk. Zveni kot popoln oddih? Potem preprosto morate obiskati Prekmursko vas Ajda.

Prekmurska vas Ajda je kot nalašč za vse, ki obožujete prepletanje sodobnosti in tradicije, ki si želite miru in sprostitve. Hišice stojijo ob Termalnem parku Terme 3000, gostje pa lahko v penzionskih storitvah uživajo v Hotelu Termal v neposredni bližini.

Posebna ponudba za družine v Prekmurski vasi vključuje: namestitev v prostornih hiškah in polpenzion v Hotelu Ajda (zajtrk in večerja v restavraciji Hotela Ajda),

neomejeno kopanje v bazenih hotelov Ajda in Termal ter Termalnem parku Terme 3000,

vstop v hotelske savne v Hotelu Ajda (finska, turška, infrardeča in laconium),

cenejše bivanje med tednom. Cena: že od 132,60 evra na apartma na noč. Cena velja od 16. 7. 2019 do 8. 9. 2019 v Prekmurski vasi Ajda. Naslov: Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija Recepcija: +386 2 512 11 00 E-naslov: info@terme3000.si Rezervacije: +386 2 512 22 00, info.shr@sava.si

Kraljestvo štorkelj Foto: Thinkstock Prekmurje zaznamujejo reka Mura, panonska ravnica in gričevnat svet bližnjega Goričkega. Tu se radost prepleta z zasanjanostjo, razigranost z umirjenostjo, sodobnost pa s pristno povezanostjo z naravo. Pogosto pravijo, da kdor enkrat obišče Prekmurje, se bo vedno znova vračal. Tako kot štorklje, avtohtone ptice velikanke te pokrajine, ki vsako pomlad znova najdejo pot v domačo prekmursko vas.

Tradicija s pridihom sodobnosti

Hiške v Prekmurski vasi Ajda ponujajo neodvisnost apartmajev v kombinaciji z udobjem hotelov.

Očarljive prenovljene hiške v Prekmurski vasi Ajda v Termah 3000 – Moravske Toplice so navdihnile cimprače, tipične prekmurske hiške, krite s slamo. Nove hiške so krite s trstiko, v nasprotju s cimpračami pa je v njih veliko svetlobe in udobja.

Dnevni prostor s teraso v pritličju je kot nalašč za čudovite družinske trenutke. Popoldne lahko v goste povabite še prijatelje in si pripravite prekmurski piknik.

Ko se dan umiri, se na terasi priležeta dobra knjiga in kozarček prekmurske kapljice. Po doživetij polnem dnevu pa se boste v zgornjem nadstropju zazibali v prijeten spanec na blazinah, polnjenih z ajdovimi luščinami.

Z nedavno prenovo so modernim in dizajnerskim hiškam v tipičnem prekmurskem slogu z veliko lesa in steklenih površin dodali različne dodatke oziroma elemente, ki bodo gostom omogočali preprosto in svobodno bivanje v naravi s priročnim udobjem doma.

V zdravilnem objemu dreves Ob Prekmurski vasi Ajda se lahko za počitek in umiritev zatečete v objem dreves. Drevesa so vir življenjske energije in pozitivno vplivajo na počutje, pomirjajo ter napolnijo z energijo. Vsako drevo ima svoje specifične lastnosti. V parku so drevesa označena, tako da boste lažje našli svoje drevo. Objemite ga in se prepustite njegovi blagodejni energiji.

Popolna kombinacija neodvisnosti in udobja

Hiške, obdane z zelenjem, ponujajo popoln oddih v stiku z naravo. Med bivanjem v njih začutite umirjeno ravnovesje prekmurskih ravnic in navdihujoče vitalne energije termalnih vrelcev.

Čeprav je Prekmurska vas Ajda namenjena vsem parom in družinam, ki imajo na počitnicah radi neodvisnost in v sebi skrivajo pustolovski duh, pa imajo hišice tudi vse prednosti bivanja v hotelih.

Gostje lahko uživajo v polpenzionu in kulinaričnih specialitetah hotelov v Termah 3000 – Moravske Toplice, uporabljajo lahko njihove bazene in prosto vstopajo tudi v enega največjih vodnih parkov v Evropi, Termalni park Terme 3000.

Nešteto možnosti za vodne vragolije

Na več kot 5.200 kvadratnih metrih površine se lahko osvežite, zabavate, čofotate, nabirate plavalne zamahe, se prepustite brzicam, gejzirjem in slapovom, se preizkusite v plavanju proti toku ali uživate in vreščite na toboganih.

Na svoj račun v prekmurskem vodnem raju ne bodo prišli le ljubitelji sproščanja, ampak tudi adrenalinski navdušenci. Ti se bodo razveselili tobogana AquaLoop, ki ga je ameriška revija Architectural Digest zaradi 360-stopinjskega obrata uvrstila med osem najstrašnejših vodnih toboganov na svetu.

Če vas to ni prepričalo, naj vam predstavimo še eno zvezdo vodnega parka Terme 3000, tobogan Kamikaza s prostim padom, kjer se z 22 metrov poženete v globino s pospeškom 9,8 metra na sekundo.

Za adrenalinski finale pa si lahko privoščite še 140 metrov dolg štrkov let na zip linu deset metrov nad tobogani in bazeni.

Nepozabna doživetja v Prekmurju: Tropski vrt Ocean Orchids: 13 km Nasad orhidej, ki rastejo s pomočjo termalne vode. Tukaj boste lahko, poleg številnih botaničnih vrst orhidej, občudovali zanimive tropske in subtropske rastline z vsega sveta. Pustolovski park Bukovniško jezero: 11 km Ščep adrenalina za male in velike. Okrepite gibalne sposobnosti v pustolovskem parku z 58 plezalnimi elementi, prilagojenimi starosti in zmogljivostim. Živalski vrt Sikalu ZOO: 22 km Čisto pravi živalski vrt s skoraj 350 domačimi in eksotičnimi živalmi. Otroci se lahko tukaj učijo ravnati z živalmi, jih božajo in hranijo. Na voljo so otroški safari džipi. Razgledni stolp Vinarium: 25 km Najlepša razgledna točka Prekmurja. Povzpnite se na stolp Vinarium, najvišji razgledni stolp v Sloveniji, in uživajte v razgledu na območje štirih držav. Doživljajski park Vulkanija: 24 km Vas zanima, kako bruhajo vulkani? V Doživljajskem parku Vulkanija boste lahko ponovno doživeli izbruh ter spoznali razburljivi svet vulkanov. Prazgodovinska naselbina v Razkrižju: 29 km V prazgodovinski naselbini boste spoznali, kako so živeli pred 5.500 leti, kako se je peklo v prapeči, obdelovalo zemljo s kamnitim ralom in še marsikaj.

Novosti za nepozaben oddih

Novost Prekmurske vasi Ajda je tudi Prekmurska bosonoga pot za sprostitev.

Med urejanjem okolice Prekmurske vasi Ajda so se osredotočili na še boljše počutje in bolj udobno bivanje gostov.

Zato so postavili Prekmursko bosonogo pot za sprostitev, otroško igrišče za zabavno in poučno igro najmlajših z obstranskim prostorom za starše, ki želijo imeti svoje otroke na očeh, uredili terase za hiškami, v parku ob Prekmurski vasi Ajda pa so označili tudi drevesa, ki jih lahko objamete in se prepustite njihovi blagodejni energiji.