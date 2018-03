Ultimativna avantura: 30 držav, ena vozovnica

Potovanja so pomembna zaradi več stvari, vendar večini od nas prinaša eno skupno stvar – srečo. Naj potujemo le za en dan ali za celo leto, tistega občutka, ko kupimo vozovnico za vlak ali letalsko karto ne more opisati nihče. Je mešanica strahu, vznemirjenja, pričakovanja in veselja.

Potovanje = sreča?

Raziskovanje novega kraja, nove države in nove kulture je mnogim nekaj najbolj vznemirljivega na svetu. S potovanji same sebe postavimo v neznano situacijo, kar nas dela samozavestnejše in s tem veča našo srečo. Mogoče je tudi kratko potovanje dovolj, da začutimo malce domotožja in začnemo bolj ceniti naš dom in družino. Včasih pa je za to potreben le majhen kulturni šok.

Do 31. marca lahko vse vozovnice Interrail kupite s 15-odstotnim popustom.

Vlak kot vstopnica v odrasli svet

Potovanje z vlakom, ko mimo nas bežijo travniki, gozdovi, obrežja in predmestja, je lahko izjemno romantična izkušnja. Svoji destinaciji se bližamo počasi in ne priletimo na cilj v uri ali dveh, zato v nas počasi raste občutek vznemirjenja. Potovanje z vlakom je kot slow food v kulinariki, ko z vsemi čuti lahko uživamo že med potjo.

V Evropi celo velja neko nenapisano pravilo, da zares polnoleten postaneš šele, ko se z Interrailom za en mesec odpraviš na potovanje po evropskih prestolnicah. Interrail oziroma izkušnja dolgih voženj z vlakom ter prenašanje težkih nahrbtnikov po železniških postajah in potepanje po različnih mestih so kot vstopnica v odrasli svet.

Spomin na avanture v mladosti in avanture z najmlajšimi

Seveda to ne pomeni, da je Interrail namenjen le mlajši populaciji. Zelo priljubljen je tudi med zrelejšimi potniki, ki se z nostalgijo spominjajo prvih potovanj z vlakom in bi radi znova izkusili avanturizem v pravem pomenu besede.

Potovanje z Interrailom je primerno tudi za družine z majhnimi otroki, saj je vlak veliko bolj udoben kot avtomobil ali letalo. Otroci obožujejo vlak, starši pa bodo v vlaku lahko veliko bolj sproščeno uživali v dopustu in se zabavali s svojimi najmlajšimi.

Od Osla do Istanbula

Interrail ima močno razvejano mrežo železniških povezav z največjimi evropskimi mesti. Najsevernejša postaja je Kiruna na Švedskem, najjužnejša pa Atene.

Oslo

Potovanje lahko začnete na skrivnostnem severu, v prestolnici Norveške. Oslo je med najlepšimi svetovnimi prestolnicami. Dežela Vikingov vas bo očarala s številnimi zelenimi parki in muzeji. Oslo je pravzaprav edinstven kraj, kjer sta do popolnosti prepletena urbani svet in naravna pokrajina. Preprosto noro.

Zakaj v Oslo?

Zaradi odličnih muzejev,

zaradi slikovitega fjorda Oslo,

zaradi barvitih hiš,

zaradi mestne hiše, kjer podeljujejo Nobelovo nagrado.

Amsterdam

Pristaniško mesto Amsterdam imenujejo tudi Severne Benetke. Skupna dolžina vodnih kanalov znaša več kot sto kilometrov, ima pa celo več mostov kot same Benetke. Amsterdam je najbolje raziskovati s kolesom ali z ladjico in se prepustiti svetovljanskemu šarmu, ki ga ima mesto z največ muzeji na kvadratni kilometer.

Zakaj v Amsterdam?

Zaradi ogleda brusilnice diamantov,

zaradi Van Goghovega muzeja,

zaradi muzeja zgodovine erotike,

zaradi vožnje z ladjico po kanalih Amsterdama,

zaradi hiše Ane Frank,

zaradi znamenitega Cvetličnega trga.

Berlin

Brandenburška vrata v Berlinu

Nemška prestolnica ponuja nekaj za vsakogar – zgodovinske navdušence, ljubitelje alternativne kulture in umetnosti na sploh. Mesto spada med najzabavnejša mesta na svetu. Med najbolj znanimi avenijami v mestu je Kurfürstendamm, kjer se bomo sprehodili mimo kavarnic, trgovin in Hard Rock Cafeja.

Zakaj v Berlin?

Zaradi Muzejskega otoka na reki Spree,

zaradi berlinskega živalskega vrta,

zaradi bogate zgodovine,

zaradi klubov v predelu Kreuzberg,

zaradi enega od glavnih simbolov mesta, Brandenburških vrat,

zaradi najbolj znanega ostanka Berlinskega zidu v Berlinu, znanega kot East Side Gallery,

zaradi raznolike umetniške ponudbe.

Istanbul

Modra mošeja v Instanbulu

Istanbul je mešanica preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, Evrope in Azije. Mesto ob Bosporski ožini, ki se včasih zdi kot privid, se razprostira na dveh celinah. Poleg mošej in palač je mesto najbolj znano po številnih tržnicah in bazarjih.

Zakaj v Istanbul?

Zaradi Hagie Sofije, bazilike, spremenjene v mošejo,

zaradi Modre palače,

zaradi Palače Topkapi,

zaradi tržnice Kapali čaršija,

zaradi podzemne cisterne pod Hagio Sofijo,

zaradi čudovito urejenih parkov.

Madrid

La Puerta del Sol v Madridu

Ko pomislimo na Španijo, včasih kar malo pozabimo na Madrid, drugo najvišje ležečo prestolnico Evrope. V Madridu najdemo kotičke, kjer se je čas skoraj dobesedno ustavil, bogate muzeje in prelepe vrtove. Madrid je popolno mesto za okušanje norega nočnega življenja, flamenka, nakupovanja in prigrizkov v tapas barih.

Zakaj v Madrid?

Zaradi muzeja Prado,

zaradi arene Las Ventas,

zaradi katedrale Santa Maria,

zaradi stadiona Santiago Bernabéu,

zaradi tržnice San Miguel.