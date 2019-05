Turistična atrakcija sredi Maribora, od koder je lep pogled na mesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med premagovanjem dobrih 160 stopnic si lahko ogledate zvonike in muzejsko zbirko, ki prikazuje dan požarnega opazovalca. Na razgledni ploščadi pa se vam odpre čudovit razgled na mesto.

Do leta 1933 je bila v stolpu požarna opazovalnica

V Mariboru je kar nekaj zanimivih turističnih točk, na stolno cerkvijo in zvonik pa veliko ljudi pozablja. V tem je bila vse do leta 1933 požarna opazovalnica. "V tem delu delu so imeli gasilci oddaljeno enoto oziroma opazovalca, ki je javljal, ko je Mariboru grozila nevarnost," je pojasnila Tadeja Vajdič, skrbnica zvonika.

Včasih so se na stolp povzpeli po lestvi

Do zvonika in opazovalnice nas loči 35 metrov oziroma 162 stopnic, po katerih se je treba povzpeti do vrha. Obiskovalce na vrhu pričaka lep razgled na mesto. Pot navzgor pa ni šla vedno potekala po stopnicah, ampak je bila nekoliko drugačna.

Zadnja požarna opazovalka je morala na stolp priti po lestvi. To je bila Antonia Weiss, ki je to delo prevzela od svojega tasta. Danes je stanovanje, v katerem je prebivala, urejeno v muzejsko zbirko.

Vsi obiskovalci lahko na opazovalnici pozvonijo na majhen zvon želja. Na vrh zvonika mariborske stolne cerkve se boste lahko povzeli še vse do konca meseca oktobra.