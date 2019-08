Top destinacije za septembrski dopust #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasno, septembrski dopust ni realna možnost za vsakogar, saj se začne novo šolsko leto. Če pa imate to možnost, so v londonskem časopisu Evening Standard sestavili zanimiv izbor destinacij, ki so po njihovem mnenju odlična izbira za dopust v mesecu, v katerem se poletje preveša v jesen. Iz njih smo izluščili evropske.

Prokletije, Albanija

Foto: Getty Images

Bjeshkët e Nemuna, Preklete gore, Prokletije oziroma Albanske Alpe - to gorovje, ki iz Albanije sega tudi v Črno goro in na Kosovo, je v zadnjih nekaj letih postalo priljubljena destinacija pohodniških navdušencev. Nič čudnega, tamkajšnji fantastični vrhovi so še vedno razmeroma neodkriti, narava pa neokrnjena. In septembra je vreme idealno, da se odpravite tja.

München, Nemčija

Foto: Getty Images

Jasno, konec septembra se v bavarski prestolnici začne Oktoberfest, a če iščete destinacijo, ki je ne zasedajo množice, München obiščite pred tem. Piva je tam vedno na pretek, prav tako kulture. Münchenski muzeji in galerije veljajo celo za boljše kot berlinski, ne nazadnje je tamkajšnja pinakoteka moderne umetnosti največja tovrstna ustanova v Nemčiji.

Sicilija, Italija

Foto: Getty Images

Sicilija je ena od tistih destinacij, ki so zanimive vse leto, septembra pa je odlična izbira za tiste, ki si želijo morske počitnice z manj gneče. Vreme in morje sta še vedno topla, poletni naval turistov pa se je že umaknil.

Vis, Hrvaška

Foto: Getty Images

Eden od hrvaških otokov, ki so najbolj oddaljeni od kopna, je v zadnjem času postal zelo priljubljen - tudi zaradi nadaljevanja filma Mamma Mia, ki so ga posneli tam. Septembra pa se tam življenje po poletnem vrvežu že vrača v ustaljene stalnice, kar pomeni več prostora in miru za vas.

Lake District, Velika Britanija

Foto: Getty Images

To območje na severozahodu Velike Britanije slovi po fantastičnih naravnih lepotah od jezer do hribovij, zato je še ena odlična izbira za navdušene pohodnike. Še posebej očarljivi ti kraji postanejo konec septembra, ko se začnejo drevesa in grmi barvati v jesenske barve.

Santorini, Grčija

Foto: Getty Images

Nedvomno najbolj slaven grški otok je prav zaradi svoje priljubljenosti poleti skoraj nevzdržen. Septembra je stanje, kar zadeva turistične množice, že veliko boljše, medtem ko je vreme še vedno toplo - tudi ob večerih, ko opazujete tamkajšnje sončne zahode, ki vedno znova navdušujejo.