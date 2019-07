Top 5 idej za nore poletne počitnice v zadnjem hipu

V hribe? Na morje? Na podeželje? Morda v kakšno živahno metropolo? Pripravili smo pet izvrstnih idej za vsak okus in za vsak slog počitniške avanture. Poiščite navdih pri naših idejah, pripravite računalnik in kartico Viso ter si rezervirajte svoje počitnice.

Aktivne počitnice v gorah: Bormio

Foto: Getty Images

Znamenita zimska smučarska destinacija zagotavlja veliko možnosti za počitniško uživanje tudi poleti. Bormio je nedvomno prava destinacija za tiste, ki bi se radi poleti umaknili iz največjega turističnega vrveža ter v miru in aktivno uživali v naravi.

Tukaj bodo prišli na svoj račun vsi ljubitelji gorskega kolesarstva, saj bodo lahko preizkusili ene najzahtevnejših kolesarskih poti v Evropi.

Pravi raj je tukaj tudi za pohodnike, tako za tiste bolj zahtevne kot za začetnike ali družine z majhnimi otroki. Tudi najvišje točke so namreč zelo dostopne, zahvaljujoč številnim zimskim napravam, ki delujejo tudi poleti.

Možnosti za prenočitev je veliko – od preprostih alpskih apartmajev do luksuznih hotelov.

Klasična morska pravljica: Zakintos

Foto: Getty Images

Slikoviti Zakintos velja za enega bolj zelenih grških otokov, ki skriva v sebi prav posebno raznolikost. Je tretji največji med Jonskimi otoki in poln kontrastov: na vzhodu slovi po sanjskih peščenih plažah in majhnih zalivih, zahodni del pa zaznamujejo visoke pečine.

Najbolj znana in tudi najdaljša plaža na Zakintosu je Laganas, kjer bodo na svoj račun prišli vsi tisti, ki na počitnicah iščejo tudi nočno zabavo. Za bolj umirjene in družinske počitnice priporočamo nastanitev v letoviščih Argassi, Kalamaki, Tsilivi in Vasilikos.

Edinstvenost otoka so želve Carreta carreta, ki jih najdete v zalivu Laganas.

Raznovrsten road trip: Tenerife

Tenerife, največji otok v arhipelagu Kanarski otoki, je sicer lahko popolna romantična destinacija, vendar ponuja tudi veliko možnosti za malo drugačne avanture. Vzemite si dovolj časa, najemite avtomobil ali celo motor in raziščite vse, kar vam ta otok ponuja: od rajskih plaž, žurerskih mest do spoznavanja podeželja in neokrnjene narave, vključno z vzponom na najvišji španski vrh, ki je hkrati tudi vulkan – Teide (3718 m).

Največje znamenitosti, ki jih na Tenerifu ne smete zamuditi: poležavanje na zlati plaži Las Teresitas, raziskovanje najbolj mistične vasice Masca, vzpon na El Teide (na vrh lahko pridete tudi z gondolo), raziskovanje mest Santa Cruz in Puerto de la Cruz, ogled parka Loro Parque Zoo in še veliko več.

Urbana pustolovščina: Dunaj, Bratislava in Budimpešta

Foto: Getty Images

Če vas standardne počitniške destinacije ne mikajo preveč, predlagamo, da se z avtomobilom odpravite na pot.

Naša izbira so tri zanimive prestolnice, ki jih lahko obiščete v nekaj dneh in tako naredite zanimiv krog: začnete pri Dunaju in se nato ustavite še v slovaški prestolnici. Iz Bratislave lahko pot nadaljujete do Budimpešte, predlagamo pa vmesni postanek v zanimivem mestu Györ, kjer lahko vmes tudi prespite.

V iskanju popolnega zena: sončna Toskana

Foto: Getty Images

Toskana je destinacija, ki vam omogoča popolno sprostitev na podeželju in hkrati intenzivno potovanje po italijanski kulturi, v kateri ima prav Toskana posebno mesto. Če si boste zaželeli kopanja v morju, pa lahko svoje potovanje podaljšate do obale, kjer lahko najdete ene lepših plaž na Apeninskem polotoku: Castiglione della Pescaia, Cala del Gesso in Cala Violina.

Vsekakor predlagamo, da se na potovanju po Toskani ne osredotočate samo na eno destinacijo, ampak jih izberete več. Od večjih mest nikakor ne izpustite Firenc, Pise in Siene, predlagamo pa, da obiščite tudi mesto Empoli, ki je znano po izdelavi stekla, slikoviti San Gimignano, Montalcino, San Galgano, Volterro, Lucco in Arezzo. Da bi doživeli bistvo te priljubljene italijanske pokrajine, vsaj kakšen dan preživite na njihovem podeželju, obkroženi z vinskimi trtami in prostranimi griči.

Brez skrbi: potovalni seznam Foto: Getty Images Da bodo vaše počitnice potekale resnično tako, kot ste si predstavljali, pa so pri Abanki pripravili prav poseben potovalni seznam, ki naj vam služi kot mali predpočitniški priročnik: VSAJ 30 DNI PRED ODHODOM: izberite destinacijo počitnic,

oblikujte finančni načrt,

veselo novico sporočite sopotnikom,

v službi oddajte zahtevek za dopust in se dogovorite za zamenjavo,

preverite in po potrebi naročite bančne kartice, ki jih potrebujete (debetna in/ali z odloženim plačilom, obročna). VSAJ 14 DNI PREJ: rezervirajte nastanitev,

kupite letalske vozovnice,

preverite veljavnost osebnih dokumentov,

uredite vsa potrebna zavarovanja: evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, turistično zavarovanje, zavarovanje zlorabe počitniških kartic,

preverite priporočena cepljenja,

preverite, ali za vstop v državo potrebujete vizum,

pripravite načrt poti,

pri telefonskem ponudniku preverite stroške gostovanja. VSAJ 7 DNI PREJ: preverite, ali potrebujete lokalno valuto,

naredite fotokopije osebnih dokumentov in si jih pošljite po e-pošti,

plačajte položnice,

v telefon vpišite vse pomembne telefonske številke (izguba kartice, banka),

preverite razpoložljiv limit na karticah. 1 DAN PRED ODHODOM: napolnite mobilni telefon,

izklopite elektriko,

ugasnite hlajenje,

izpraznite hladilnik,

zaprite vodo,

odnesite smeti,

zalijte rože,

pripravite obrok za na pot.

Seznam številka dve: predpočitniške storitve pri Abanki

Pri Abanki pa so poskrbeli še za eno stvar: s pametnimi in naprednimi storitvami bo vaše plačevanje in uživanje na počitnicah lahko resnično brezskrbno – od rezervacije počitnic naprej. Več o tem preverite TUKAJ.

Mobilna banka Abamobi: Kjerkoli boste uživali, lahko z mobilno banko Abamobi obdržite popoln nadzor nad svojimi financami, saj lahko stanje na svojih bančnih računih in razpoložljivi limit na plačilnih karticah pogledate, kadarkoli želite in kjerkoli ste. Prav tako lahko opravljate tudi plačila (slikaj in plačaj) in denar prenašate med računi.

Mobilna denarnica Abadenarnica: Pustite denarnico kar v sobi, ko se odpravljate na plažo ali ogled znamenitosti. Naj vaš telefon postane vaša nova denarnica, plačevanje pa hitro in varno. Doma in v tujini lahko na prodajnih mestih, označenih s simbolom za brezstično plačevanje, plačujete kar z mobilnim telefonom oziroma s karticami, ki jih imate prijavljene v svoji mobilni denarnici.

Mobilna storitev Abasms: Še najbolj pa vam za dodatno varnost na počitnicah priporočamo mobilno storitev Abasms, saj boste o vsaki transakciji, opravljeni s svojimi plačilnimi karticami, obveščeni z SMS-sporočilom. Zlorabo tako zaznate takoj in lahko zares hitro ukrepate.

Turistično zavarovanje in zavarovanje zlorabe plačilnih kartic: Večini se zdi že kar samoumevno, da si pred dopustom uredijo turistično zavarovanje. Vendar vam priporočamo, da si uredite tudi zavarovanje zlorabe plačilnih kartic, saj vključuje kritje škode v primeru zlorabe zaradi izgube ali kraje plačilnih kartic, strošek izdaje nove kartice ter kritje škode v primeru kraje mobilnega telefona, osebnega dokumenta, denarnice, torbe in ključev.

Obročna kreditna kartica Visa: Obročna kreditna kartica Visa vam bo prišla prav že pred odhodom na dopust, saj lahko z njo preprosto obročno plačujete na vseh prodajnih mestih in tudi na spletnih straneh z oznako Visa. To je zelo priročno, saj že pred odhodom lahko na obroke plačate letalske vozovnice, namestitve na dopustu, dodatne izlete ipd.

In tudi po tem, ko ste že na počitnicah, si lažje privoščite večje nakupe ali pokrijete nepričakovane stroške ter jih odplačate po obrokih, hkrati pa vam omogoča tudi dvig gotovine.