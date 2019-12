The Guardian: Slovenci imajo najbolj strašljiv božični običaj #video

"V večini angleško govorečih držav je najhujše, kar se lahko porednemu otroku zgodi na božič, to, da ne dobi darila," so v britanskem časopisu The Guardian začeli hudomušen zapis o po njihovem mnenju najbolj strašljivih običajih, ki spremljajo decembrske praznike, vsem pa je skupno to, da so namenjeni strašenju porednih otrok.

Našteli so sedem prazničnih običajev po Evropi, ki so po njihovem mnenju najbolj strašljivi. In na prvem mestu je tradicija, ki jo poznamo tudi v Sloveniji - parklji oziroma krampusi, kot jih imenujejo v Avstriji, na severu Italije in tudi na Hrvaškem.

Letošnji Miklavžev sprevod s parklji v Ljubljani:

"V več evropskih državah ima sveti Miklavž spremljevalce, ki nastopajo kot zlobni del druščine, medtem ko je Miklavž dobri mož. In nočete jih srečati," so v časopisu začeli zapis o parkljih, "demonskih, na pol kozjih pošastih z rogovi in dolgimi jeziki, ki s sabo nosijo šibe, s katerimi tepejo poredne otroke, včasih pa tudi košare in vreče, v katerih jih odnašajo."

Foto: Bor Slana

Ob tem v Guardianu niso pozabili omeniti, da parklji občasno uidejo izpod nadzora oziroma pozabijo, da naj bi bila vse skupaj vendarle le igra. "Zadnja leta se je večkrat zgodilo, da so pod vplivom alkohola podivjali, se zapletali v pretepe in uničevali tujo lastnino, kar je postala precejšnja težava," so pripomnili.

Verjetno so imeli v mislih ta primer:

Pehta, ki otrokom reže trebuhe

Slovenci sicer poznamo še eno strašljivo podobo, ki jo je Guardian na svojem seznamu uvrstil na drugo mesto. To je Perchta oziroma slovenska Pehta, ki ji na Bavarskem in v Avstriji pripisujejo običaj, da v dneh pred božičem po hišah preverja, ali so bili otroci pridni, in poredne precej nasilno kaznuje. Legenda namreč pravi, da otrokom, ki se čez leto niso lepo obnašali, prereže trebuhe ter jih napolni s slamo in kamni.

Med drugimi strašljivimi običaji, ki jih Guardian še navaja, so na primer valižanska pošast Mari Lwyd, islandska velikanka Gryla in zlobna mačka Yule ter kalikancari, zlobni škrati, ki jih poznajo v Grčiji, Turčiji, Bolgariji in Srbiji.

Oglejte si še: