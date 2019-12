Nasilni prizori: parklji so se kruto znesli nad obiskovalci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po spletu so zaokrožili posnetki iz italijanskega kraja Vipiteno na južnem Tirolskem, na katerem je mogoče videti parklje, ki so na tradicionalnem dogodku ob prazniku svetega Miklavža nasilno obračunavali z obiskovalci. Prizori so med komentatorji na družabnih omrežjih povzročili veliko razburjenja.