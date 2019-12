Vroča čokolada ali kuhano vino? Lahko, a le en ali dva na teden. #video

Vroča čokolada, kakav, kuhano vino in čaj so nujen del veselega decembra, h kateremu poleg naštetih pijač spadajo tudi bogate praznične jedi. Prav zaradi meseca čezmernega uživanja v hrani in pijači se večina januarja odloča za hujšanje in različne diete.

A takšno razmišljanje je treba spremeniti, so si enotni nutricisti. V decembru zmerno, da se ne bo treba januarja pretirano omejevati.

Moški do 35 gramov, ženske do 25 gramov sladkorja na dan

Eno od glavnih težav decembra predstavlja sladkor oziroma njegova količina. Ta se ne skriva le v decembrskih sladicah, temveč je sestavni del tudi mnogih prazničnih napitkov, med katerima sta najbolj priljubljena vroča čokolada in kuhano vino.

"100 gramov vroče čokolade v povprečju vsebuje 10 gramov čistega sladkorja, 100 mililitrov kuhanega vina pa vsebuje od 10 do 20 gramov čistega sladkorja," pojasnuje Dani Mirnik, specialist medicine dela, prometa in športa.

Za lažjo predstavo, kaj to pomeni pri dnevnem vnosu sladkorja odraslega moškega in ženske: "Moški naj ne bi zaužili več kot 35 gramov dodanega sladkorja na dan, ženske pa 25 gramov, kar velja tudi za otroke," razlaga nutricistka Mojca Cepuš.

Enako svetujejo tudi pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer dodajajo, da je treba proste sladkorje po najnovejših priporočilih omejiti na pet odstotkov dnevnega energijskega vnosa ter da živila z naravno prisotnim sladkorjem (recimo sveže in suho sadje) v okviru uravnotežene prehrane ne povzročajo škode. "Dodan sladkor pa je v mnogih živilih - tudi v tistih, kjer ga ne pričakujemo."

A sladkane pijače so tiste, ki predstavljajo veliko težavo, saj vsebujejo veliko energije, a so hranilno revne.

Pomembno se je zavedati, da gre za sladkarijo in ne pijačo

Zato se je treba zavedati, da so tovrstni napitki prej sladkarija kot pa pijača, pravi Cepuševa. "Če si torej privoščimo vročo čokolado, je dobro, da ta dan ne uživamo slaščic, podobno je s kuhanim vinom, ki vsebuje sladkor in alkohol."

Obe kombinaciji, tako maščoba in sladkor v vroči čokoladi kot alkohol in sladkor v kuhanem vinu, sta za naše telo precej neugodni, saj obremenjujeta trebušno slinavko in jetra, še pojasnjuje. "To seveda velja, če popijemo preveč. Nič ni narobe, če se v petek zvečer ustavimo na stojnici in spijemo en napitek."

Ob tem priporoča zdravo zmernost, kar pomeni en ali dva takšna napitka na teden. "Če spijemo več, se bo to poznalo na naši teži in slabšem počutju."

Težava nastane, če se ne zavedamo, da je tudi decembra potrebna zmernost in da so prazniki le nekaj dni, ne pa vse dni v decembru. Posledice se hitro pokažejo v nekaj pridobljenih kilogramih.

Kuhano vino ni problematično le zaradi sladkorja

Potrošniki sicer zelo težko preverijo vsebnost sladkorja v kuhanem vinu, ki ga ponujajo na stojnicah, preverijo lahko zgolj vino, iz katerega ponudniki pripravljajo napitek, ne pa tudi končnega izdelka, še razlagajo pri NIJZ.

"V Sloveniji prav tako ni predpisa, ki bi omejil količino dodane vode, sladkorja, koncentracijo in volumenski odstotek alkohola v npr. kuhanem vinu. Prav tako ne moremo preveriti vsebnosti sladkorja v čajih, ki ga ponujajo na stojnicah."

Takšnega testa kuhančkov se je lani lotila televizija Planet TV. Preverite, kaj so odkrili:

Potrošnik naj sam uravnava sladkor in se pozanima o njegovi vsebnosti

Pri čajih, ki so postreženi v lokalih, pa potrošnik sam uravnava količino dodanega medu ali sladkorja. Pri tem nutricistka poleg medu priporoča uporabo nerafiniranega sladkorja, saj s tem "poleg sladkorja v telo vnašamo tudi preostale mikronutriente", čeprav so kalorije, preveč glukoze in fruktoze vseeno prisotni, dodaja.

Sicer pa so informacije o hranilni sestavi pri čokoladnih napitkih, kot sta vroča čokolada in kakav, potrošniku na voljo na ovoju embalaže, za katero lahko zaprosijo ponudnika, svetujejo pri NIJZ. "Za vse izdelke, ki vsebujejo črtno kodo, je potrošniku na voljo tudi aplikacija Veš, kaj ješ, kjer lahko preveri hranilno sestavo izdelkov."

Tudi dr. Mirnik spodbuja potrošnike, naj se, kadar le lahko, pozanimajo o kalorijskih vrednostih, vsebnostih sladkorja, maščob, beljakovin in vitaminov, saj so "razlike med podobnimi izdelki lahko zelo velike".

