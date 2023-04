Tenerife – TOP počitniška destinacija letošnjega poletja!

Oglasno sporočilo

Popolna počitniška destinacija ne sme biti niti predaleč niti preblizu, imeti mora čim manjšo verjetnost dežja in ne previsoke temperature. Razpolagati mora z dovolj velikim naborom aktivnosti, da ne pride do dolgočasja, in poleg čudovitega morja ponuditi še kakšno znamenitost, ki se jo splača obiskati. Se vam zdi, da tak kraj ne obstaja? O, pa še kako resničen je! Imenuje se Tenerife .

Foto: Shutterstock

Otok Tenerife je največji, najbolj poseljen, pa tudi najbolj priljubljen Kanarski otok – z razlogom! Pohvali se namreč lahko s pokrajinsko in biotsko raznovrstnostjo, ki jo boste zaman iskali drugod po svetu. Vreme je skozi vse leto prijetno toplo, tudi poleti pa temperature le izjemoma presežejo 35 stopinj Celzija. Zlasti južni del otoka krasijo čudovite peščene plaže, ki so popoln okras domorodnim primerkom iz vulkanskih kamnin. Ker leži na prepihu Evrope, Afrike in Amerike, je na Tenerifu tudi precej vetrovno, kar je odlična novica za ljubitelje surfanja in kajtanja. A brez skrbi, najlepše plaže otoka pred vetrovi varujejo zalivi, ki ob tem skrbijo še za izjemno kuliso.

Nič čudnega torej, da je otok Tenerife ena najbolj iskanih počitniških destinacij letošnjega poletja.

Slovenski gostje priporočajo ...

Večina počitniških namestitev je na jugu otoka Tenerife, kjer so glavna letovišča z najlepšimi plažami in pestrim dogajanjem na vsakem koraku. Slovenski gostje najraje počitnikujejo v letovišču Costa Adeje, ki se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari ter restavracijami. Zagotovo boste obiskali živahno počitniško letovišče Playa de las Americas, ki se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi, ter mestece Los Cristianos z majhno mestno plažo ter čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Foto: Shutterstock

Slovenski ljubitelji all inclusive ponudbe izjemno radi izberejo apartmajski kompleks v Hotelu Labranda Bahia Fanabe Suites & Villas 3*, ki je le dobrih 300 metrov oddaljen od najlepših plaž na jugu otoka in zato popolna izbira tudi za družine, pristaši storitve polpenzion pa so navdušeni nad Alexandre Hotel Troya 4*, arhitekturno in estetsko dovršenim hotelom na Costa Adeje, ki ga od plaže loči zgolj promenada, velika prednost pa je tudi neposredna bližina nakupovalnih ter zabaviščnih središč, ki so odlična dopolnitev morskim užitkom.

Preverite najboljšo ugodno ponudbo počitnic na otoku Tenerife TUKAJ ali pošljite povpraševanje z želenim terminom, namestitvijo in številom ter starostjo potnikov na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na e-poštni naslov dobili paket najboljših možnosti glede na podane kriterije. Vse informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/280 30 00, izkušeni svetovalci pri Počitnice.si pa so vam od ponedeljka do sobote na voljo še v fizičnih poslovalnicah v nakupovalnem središču Supernova Rudnik v Ljubljani ter v Supernovi Kranj Primskovo. Vse informacije lahko dobite tudi na telefonski številki, izkušeni svetovalci pri Počitnice.si pa so vam od ponedeljka do sobote na voljo še v fizičnih poslovalnicah

Tenerife: ležeren dopust, treking in raziskovanje na enem mestu

Tenerife so prava počitniška destinacija tako za tiste, ki si želite popolne sprostitve ob bazenu ali na plaži, kot tudi za aktivne dopustnike z raziskovalno žilico. Vulkansko črne ali umetne bele plaže južnega dela otoka so prava oaza za ljubitelje potapljanja, surfanja in preostalih vodnih športov, dobro pa je poskrbljeno tudi za ljubitelje nekoliko bolj umirjenega načina preživljanja prostega časa, saj se Tenerife denimo lahko pohvali s kar nekaj odličnimi golf igrišči. Ljubitelji pohodništva boste zagotovo uživali v kateri izmed številnih treking poti, ki so posejane po celotnem Tenerifu. Njihove izhodiščne točke boste najenostavneje dosegli z avtomobilom, ki ga lahko najamete neposredno na otoku, še bolje pa je, da ga rezervirate že doma ter prevzamete ob prihodu.

Foto: Shutterstock

Na Tenerife po edinstveno izkušnjo

Največ možnosti raziskovanja omogoča Nacionalni park El Teide, divja vulkanska pokrajina sredi otoka, ki spominja na lunino površje. Sredi parka dominira mogočni vulkan Pico del Teide, ki je s svojimi 3.718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na Zemlji ter naravna pregrada, ki skrbi, da sta sever in jug otoka dva povsem različna svetova. Izberete lahko kakšno izmed številnih pohodniških poti v parku ali pa se z avtomobilom brezplačno zapeljete čez celoten krater vulkana do nadmorske višine 2.356 metrov in občudujete razkošno oblikovane skale, strjene tokove lave ter redke barvite rastline vulkanske puščave. Nato pot nadaljujete z gondolo, ki vas v osmih minutah popelje do višine 3.555 m, torej tik pod vrh gore. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga lahko pridobite na spletu.

Foto: Shutterstock

Puščavsko pokrajino lahko s pomikom proti severovzhodu zamenjate za slikovite zelene terasaste podobe, ki močno spominjajo na perujski Machu Picchu. Po ozki ovinkasti cesti se velja zapeljati do tradicionalne hribovske vasice Masca, za katero so značilni majhne pisane hiške sredi zelenja in neverjetni razgledi, ki sežejo vse do morja. Podobno zelen je celoten severni del otoka, kjer prevladujejo ljubka kolonialna mesteca z obilico naravnih znamenitosti. Vsekakor se splača ustaviti v kakšni restavraciji in uživati v kulinaričnem razvajanju ali zgolj ob kozarcu za Tenerife značilne malvazije.

Foto: Shutterstock

Severni del otoka Tenerife je izjemno slikovit, ponuja kopico naravnih znamenitostih in elegantne črne plaže, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Obiskati velja nacionalni park Anaga ter prestolnico Santa Cruz de Tenerife z zlato plažo Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek. Ustavite se še v Puerto Santiago, skozi katerega poteka nakupovalna in zabaviščna avenija Avenida Maritima, marina v mestu pa je izhodišče za številne izlete s čolnom do pečin.

Zabava za staro in mlado

Za polno mero zabave celotne počitniške družbe bosta zagotovo poskrbela tudi svetovno znana doživljajska parka otoka Tenerife. Na jugu najdete Siam Mall, največji in večkrat nagrajeni tematski vodni park v Evropi, ter največjo tajsko atrakcijo zunaj meja Azije. Med drugim se lahko pohvali z najvišjimi, tudi več kot tri metre visokimi umetnimi valovi, rečnimi tokovi, umetno plažo in otokom morskih levov. Na severni strani otoka pa vsekakor priporočamo obisk doživljajskega parka Loro Parque, ki je v bistvu edinstven živalski park z največjo zbirko papig na svetu, največjim bazenom z delfini v Evropi, največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi. V tem parku presežkov si vsekakor velja ogledati predstavo ork in delfinov, ki navdušujejo vse generacije in zagotavljajo popolno zabavo za vso družino.

To poletje je torej čas za oddih na otoku Tenerife!

