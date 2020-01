Tega postanka na poti na morje ne smete izpustiti

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Ekipa Planet na obisku je tokrat z glavne poti, ki vodi skozi Ilirsko Bistrico, zavila na stransko cesto ter skoraj trčila v grajsko obzidje romantične trdnjave Prem, nekdanje poletne rezidence tržaškega zdravnika. Začudenim nad lepotami nam hitro postane jasno, zakaj je tržaški zdravnik poleti iz mestne vročine prihajal na oddih v svojo poletno rezidenco v Brkine.

Če se z avtomobilom po urejeni, široki in asfaltirani cesti povzpnete do Sviščakov, pa lahko srečate celo medveda. Ljudje, ki tam počitnikujejo v hišicah kot iz pravljice o Janku in Metki, vedo povedati, da so medvedi tako domači, da brezsramno svoj smrček prislonijo na okno in pokukajo v hišo.

Zvečer vam v rubriki Planet na obisku razkrijemo tudi slovar narečja, da se boste znali pošalit s tamkajšnjimi domačini.

