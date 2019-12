Na Celjskem so se začeli dogajati čudeži #VIDEO

S prihodom prvega dobrega moža 5. decembra in prižigom lučk v Pravljičnem Celju 30. novembra so se v knežjem mestu začele dogajati decembrske čarovnije.

Če se želite posuti s ščepcem prazničnega prahu, vabljeni v pravljično Celje, ki je brezplačno dostopno vsem: majhnim in velikim junakom.

Rekordi v vseh pogledih: kulinarika na najvišji ravni

Pravljično Celje letos obljublja rekorde tako po programu za vse starosti kot izjemni kulinariki.

Programsko vsebino letošnjega Pravljičnega Celja oblikujejo koncerti na prostem, številne predstave in pravljični fotokotički v središču mesta. Kot vsebinska novost je posebej izpostavljena vrhunska kulinarična ponudba.

Pravljica za gurmane V mestnem središču na Stanetovi ulici se bodo zvrstili vrhunski kuharji, chefi in drugi kulinarični ustvarjalci pod skupnim imenom Pravljični gourmet s priznanimi celjskimi gostinci. 13. 12. od 11. ure: prvi se bodo predstavili hoteli Eurotas in gostilna Kmetec.

20. 12. od 11. ure: preizkusili boste lahko dobrote mestnega bistroja Ponvica, ki je znan po vsakodnevno sveže pripravljenih testeninah, in jedi Celjske koče.

21. 12. od 17. ure: vrhunec kulinaričnega dogajanja bo v soboto, 21. decembra, ko bodo obiskovalce razvajali Galerija okusov, restavracija Pavus ter gostilni Francl in Oštirka.

''Zima Pr Pišek'' kot osrednji gostinski prostor bo poleg izvrstne praznične kulinarike ponujala tudi zimsko udobje in praznično atmosfero – kotičke za fotografiranje in druženje.

Poljub pod omelo za srečo V osrednjem gostinskem prostoru sredi prazničnega Celja si lahko zagotovimo srečo za vse leto. Tam namreč stoji bela omela in poljub pod belo omelo po starem keltskem običaju zagotavlja srečo, blagostanje in večno zvestobo. Preizkusite, ali ta običaj velja tudi za vas.

Vsak kotiček ima svojo zgodbo

Šola za hortikulturo in vizualne medije Celje je tudi letos praznično podobo mesta dopolnila z zanimivo oblikovanim adventnim venčkom na "Zvezdi", na katerega so umeščene tudi adventne luči, ki se bodo prižigale vsako adventno nedeljo, prižig pa spremljajo manjši koncerti. Foto: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

V mestnem središču se obiskovalci lahko sprehodijo po božično-novoletnem sejmu, se veselijo uličnih animacij s pravljičnimi liki in uživajo v prazničnem zborovskem petju. Ob tem si v trgovini privoščijo še kakšen priložnostni praznični nakup.

Sredi trga so postavili tudi rekordno velik adventni venček, kjer bodo 15. in 22. decembra prižgali še naslednji svečki.

Na Glavnem trgu, ki je že od začetka meseca praznično okrašen, je na ogled Čarobna dežela pravljičnih konjičkov, zvrstilo se bo kar nekaj adventnih glasbenih nastopov mladih talentov, med drugim bodo nastopili tudi učenci glasbene šole Celje, učenci Waldorfske šole Savinja, Abbazia, Ansambel Veter, Rolling Train, Manouche, Celjski Dixieland, Christmas Special – Boštjan Korošec & Bk Studio Band ter Eroika Aromatika. Vsi koncerti so brezplačni.

Raj za otroke: Pravljična dežela V središču mesta se 13. decembra odpre Pravljična dežela in bo delovala vse dni do vključno 31. 12., ko se bo zaprla z otroškim silvestrovanjem ob 12. uri. Otroke bo v novo leto popeljal sam Dedek Mraz.

Od ognjenih predstav do virtualne resničnosti

Če imate v sebi kanček otroške domišljije, vam želje pomagajo uresničiti dobre vile. Na Krekovem trgu boste lahko spremljali koncerte na prostem, nastopili bodo: Hladno pivo, Vlado Kreslin in mali bogovi, Tabu, Challe Salle & Nipke in Željko Bebek. Silvestrovanje 31. decembra pa bo s skupino Mambo Kings.

Ne zamudite spektakularne ognjene predstave, ki bo 10. decembra. Za vse, ki obožujete virtualno resničnost, pa bo posebna izkušnja tudi VR-soba z naslovom Spremeni tok zgodovine v pritličju Celjskega doma, in sicer je ogled na voljo od petka do nedelje, od 17. do 20. ure.

Na Trgu pred mestnim kinom Metropol bodo pravljični vrtiljak ter pravljični fotopaneli, v Muzeju novejše zgodovine Celje pa bodo na voljo pravljična doživetja. V Savinovi ulici na mestni tržnici si boste lahko ogledali plesno predstavo KUD Harlekin, gostilna Stari Pisker pa bo 24. decembra v sodelovanju s Simbio, d. o. o., organizirala predbožični dobrodelni golaž.

V Pravljičnem Celju pričakujemo tudi gospo Božičkovo s celotnim vilinskim pravljičnim zborom, pravljični zborček in vse pravljične junake. Pravljične vile in pravljični junaki bodo z vami vsako dopoldne od 10. do 12. ure in vsako popoldne od 17. do 19. ure, ko se nam bo poleg gospe Božičkove pridružil tudi sam Božiček. Tudi na Starem gradu nad Celjem bo pestro. Na božični dan, 25. decembra, bodo organizirali romantični pohod z baklami, koncertno doživetje z Vodomkami ter simbolično obdaritev. Zbirno mesto: Križišče Popovičeve in Ceste na grad.

S fotokotički do čarobnega vzdušja

V mestnem središču bodo posebni fotokotički, s katerimi želijo v mestu poustvariti sproščenost in toplino božično-novoletnega vzdušja in hkrati dekorativno obogatiti mestno jedro, kjer se obiskovalci Pravljičnega Celja že zdaj radi zadržujejo. Na Glavnem trgu pred TIC bo postavljen fotokotiček smreke z medvedkom, prestolom in jelenčkom, na Trgu celjskih knezov kočija s Pepelko in princem ter lik zvezde na Prešernovi ulici.

Tako kot lani se Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje, organizatorja tradicionalnega silvestrovanja na prostem, zaradi varčevalnih ukrepov in ekološke ozaveščenosti odpovedujeta razkošnemu ognjemetu.

Prireditveno dogajanje bo svoj vrhunec doseglo z dvema že tradicionalnima silvestrovanjema na prostem.

Bližajoči prazniki nam dajo možnost, da se zazremo vase, se v potrošniški mrzlici vendarle za trenutek ustavimo ter pomislimo, kaj si želimo v prihodnosti.