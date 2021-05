Tako sta se zabavala vplivneža, zdaj jima grozi deportacija #video

Za podvig vplivnežev so izvedele indonezijske oblasti in zdaj jima grozi deportacija z otoka Bali.

Z barvo ji je na obraz narisal zaščitno masko, ona pa se je odpravila po nakupih. Potegavščino z lažno masko sta izvedla in posnela vplivneža Josh Paler Lin in Leia Se - Lisha, ki pa je ne bosta odnesla brez kazni. Indonezijske oblasti ju nameravajo deportirati z Balija.

Vplivneži so za priljubljenost, všečke in oglede pripravljeni storiti marsikaj. Tako sta se Josh Paler Lin in Leia Se - Lisha domislila potegavščine z lažno masko.

Josh je prijateljici z barvo na obraz narisal zaščitno masko, ona pa se je odpravila v trgovino. Brez težav je nakupila vse potrebno, nihče ni niti posumil, da maska na njenem obrazu ni prava. Potegavščino sta tudi posnela in objavila na YouTubu. Posnetek je zaokrožil po družbenih omrežjih, a zabave je bilo kmalu konec. Za njun podvig so izvedele indonezijske oblasti in zdaj jima grozi deportacija z otoka Bali.

Svoje dejanje obžalujeta, a je prepozno

V Indoneziji veljajo strogi ukrepi glede nošenja mask v javnosti. Ob prvi kršitvi je zagroženih do 60 evrov kazni, ob drugi pa obstaja možnost deportacije. Čeprav sta Josh in Leia ukrepe kršila prvič, so se oblasti odločile, da morata zapustiti Bali. Kdaj točno se bo to zgodilo, je odvisno od razpoložljivih poletov, piše CNN.

Josh je pred dnevi na svojem profilu na Instagramu objavil video, na katerem skupaj s prijateljico pojasnita, zakaj sta se odločila posneti takšen video. "Sem ustvarjalec vsebin in želim, da se ljudje zabavajo," je dejal. Ob tem sta oba, tokrat z masko na obrazu, ljudi pozvala, naj nosijo maske. Kljub opravičilu bosta morala Indonezijo vseeno zapustiti.