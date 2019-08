Tako so si Pohorci na hribu naredili svoj "Bal-i" #video

V vročih poletnih dneh se prileže osvežitev v vodi in ni lepšega kot ob tem še uživati v čudovitem razgledu na bližnje griče, pravi skupina prijateljev iz Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah. Dokazali so, da za to ni treba plačati dragih turističnih aranžmajev, temveč potrebuješ le idejo, nekaj dobre volje in prijatelje, s katerimi se imaš lepo. Na griču pri sorodnikih enega od njih so v krog združili okoli 30 bal sena, jih prekrili s folijo in nato bazen napolnili z vodo. V lastnih termah, ki so jih po balah poimenovali kar Bal-i, se družijo že od začetka julija in si tako lepšajo poletne dni.

Gasilci iz Gorenja pri Zrečah so navdušili že lanskega februarja, ko so ves mesec na kup vozili sneg, da so lahko zgradili najvišjega snežaka. Ko so na letošnji gasilski veselici razmišljali, kaj bi ustvarili letos, se je porodila ideja o bazenu in že v naslednjih dneh so skovali načrt, kako se ga bodo lotili.

"Potrebovali smo približno dva popoldneva, da smo naredili bazen, še en dan pa smo ga nato polnili z vodo," je povedal Marko Rožič, eden izmed desetih prijateljev, ki je fotografije bazena delil na Facebooku.

Bale sena so lahko dobra osnova za domači bazen. Foto: Marko Rožič

Bale so prekrili s folijo, veliko 16 krat 50 metrov, ki so jo kupili na spletu, zanjo pa odšteli okoli 320 evrov.

Premer bazena je kar deset metrov, visok pa je 140 centimetrov. Izračunali so, da bi sprejel okoli sto tisoč litrov vode, a so vanj natočili okoli 80 tisoč litrov, kar je okoli 20 gasilskih cistern.

Bazen so napolnili z 80 tisoč litri vode iz zasebnega priključka. Foto: Marko Rožič

"Ob bazenu se nas hitro zbere od 20 do 30, ob koncih tedna še kaj spečemo"

"Zdaj, ko je lepo vreme, se ob bazenu zbere kar nekaj ljudi iz vasi Gorenje in okolice. Vsak povabi svoje kolege, ob koncu tedna poleg spečemo kaj na žaru in hitro se nas zbere okoli 20 ali 30," je povedal Rožič, ki ves čas s potrebnimi sredstvi skrbi tudi za to, da je voda v bazenu neoporečna.

"Danes smo se spet dogovorili, da se dobimo. Dokler so še takšni sončni dnevi, jih moramo izkoristiti," je povedal Rožič. Kot pravi, se je ideja izkazala za zelo uspešno in morda bodo bazen postavili tudi prihodnje leto.

"S snežakom smo imeli desetkrat več dela, ves februar smo se ukvarjali z njim, z bazenom vsaj ni toliko dela," se smeji Rožič, ki pravi, da se poskušajo s prijatelji vsako leto spomniti česa novega.