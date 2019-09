Tako bo videti ena najzanimivejših turističnih novosti tega leta pri nas #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še malo in na Pohorju se bo mogoče sprehoditi med krošnjami.

Več kot kilometer dolga pot med krošnjami pohorskih smrek je skoraj dokončana, prvi obiskovalci se bodo lahko po njej sprehodili 20. septembra, dve uri po poldnevu, so sporočili z Rogle.

Kako bo videti? Poglejte:

Pot med krošnjami na Rogli je sestavljena iz 522 metrov na višini do 20 metrov in 37 metrov visokega stolpa s 521 metrov dolgo notranjo potjo. Pot nima ovir, ki bi preprečevale prehod starejšim, gibalno oviranim in invalidnim osebam ter družinam z otroškimi vozički, poudarjajo na Rogli.

Foto: Unitur

Ob tem velja omeniti, da se na pot ne smejo podati pasji spremljevalci - zanje so ob vhodu na voljo kletke, kjer lahko počakajo lastnike.

Ob poti bodo obiskovalce zabavale adrenalinske in izobraževalne postaje, vsako leto pa nameravajo dodati še kakšno vsebino. Že prihodnjo pomlad bo tako zrasel okoli 40 metrov dolg tobogan, po katerem se bodo lahko adrenalinski navdušenci spustili z vrha stolpa.

