Svetla plat covida: turistične nastanitve spet za domačine

Mestne oblasti v Lizboni želijo pandemijo koronavirusa izkoristiti za to, da mesto vrnejo prebivalcem: stanovanja, ki so jih pred pandemijo oddajali turistom, lahko lastniki zdaj oddajo v dolgoročni najem mestu, ki bo tja naselilo domačine.

Podobno kot še v marsikaterem evropskem mestu se je staro mestno jedro Lizbone v zadnjih letih drastično spremenilo. V četrti Alfama, najstarejši soseski v portugalski prestolnici, so se drug za drugim odpirali trendovski lokali, stanovanja pa so lastniki raje oddajali turistom kot domačinom.

Turizem je izgnal domače prebivalstvo

Po poročanju Guardiana je bila pred začetkom pandemije koronavirusa že tretjina stanovanj v tej stari lizbonski četrti namenjena oddaji prek Airbnb in podobnih platform. Turisti, ki so množično prihajali v Lizbono, so seveda želeli bivati v najbolj slikovitem delu mesta, medtem ko si vse več domačinov življenja tam ni moglo več privoščiti.

Nato pa je pandemija praktično zaustavila turizem in nenadoma ni bilo več obiskovalcev, ki bi jim stanovanja lahko oddajali. Mestne oblasti pa v tem niso videle težave, temveč priložnost. "Ta čas lahko izkoristimo za razmislek, kako spremeniti smer, popraviti situacijo in se vrniti na pravo pot," je za Guardian dejal župan Lizbone Fernando Medina.

Pandemija je dala zagon načrtu, kako v mestno jedro vrniti domačine

Mestne oblasti so že pred pandemijo zagnale ambiciozen program, s katerim so želele vsaj nekaj bivališč, ki so jih lastniki oddajali turistom, preoblikujejo v dostopna stanovanja za domačine. Zdaj imajo priložnost, da to uresničijo.

Stanovanja lahko oddajo mestu - a za najmanj pet let

Lastnikom nepremičnin ponujajo možnost, da stanovanja za vsaj pet let oddajo mestu, ki jih bo nato po subvencioniranih cenah oddajalo prebivalcem Lizbone - najemnine naj ne bi presegale tretjine dohodka posameznega gospodinjstva.

Lastniki stanovanj s tem sicer ne bodo zaslužili tako visokih zneskov, kot so jih z oddajo turistom, bodo pa imeli za več let zagotovljen dohodek. Na ponovni zagon turizma v obsegu, kot je bil pred pandemijo, se za zdaj pač ne morejo zanašati.

Bodo pandemijo za pozitivne spremembe izkoristili tudi drugod?

Lizbona bi s tem lahko služila kot zgled državnim in lokalnim oblastem drugod po Evropi in svetu, poudarja Guardian. Pandemija koronavirusa je že temeljito spremenila naš vsakdan, zdaj je treba razmišljati o tem, kaj pozitivnega se lahko iz nje naučimo in spremenimo v "svetu po covidu".

