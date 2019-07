Stanovanje iz serije Černobil lahko zdaj najamete na Airbnbju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta svoje stanovanje zagledala v HBO-jevi uspešnici Černobil, sta se odločila, da ga preuredita v sovjetskem slogu in začneta oddajati turistom.

Čeprav so ustvarjalci serije Černobil želeli zgodbo prikazati karseda avtentično, so morali sprejeti tudi nekaj kompromisov. Množice prizorov, ki se dogajajo v mestu Pripjat, tako niso posneli na dejanski lokaciji, ampak v dobrih 600 kilometrov oddaljeni Vilni, prestolnici Litve, oziroma tamkajšnji soseski Fabijoniškes.

Foto: HBO

V tej soseski so uspeh serije hitro obrnili v svoj prid in zdaj prirejajo turistične sprehode po njej, med katerimi je mogoče obiskati tudi nekaj stanovanj in poklepetati z domačini.

Priložnost za zaslužek je prepoznal tudi mlad par, ki ima v soseski stanovanje. Linas in Rasa sta med ogledom HBO-jeve serije ugotovila, da je v njej mogoče videti tudi balkon stanovanja, ki ga je Linas podedoval od starih staršev.

Foto: Cover Images

"V njem sta živela več kot 40 let, odkar sta umrla, pa se v stanovanju ni veliko spremenilo," sta povedala, "notranjost, pribor in posoda, celo posteljnina - vse je videti tako kot v seriji. In gledati serijo v tem stanovanju je bilo povsem nadrealno, kot da bi odpotovala nazaj v času."

Foto: Cover Images

Ko se je serija končala, sta se odločila, da stanovanje spremenita v posel. Vse, kar je bilo v stanovanju novega, sta zamenjala s predmeti iz časov Sovjetske zveze - tudi nov, sodoben hladilnik je nadomestil star sovjetski -, in začela stanovanje na Airbnbju oddajati obiskovalcem, ki si želijo podoživeti pretekle čase.

Foto: Cover Images

Kmalu sta pritegnila pozornost lokalnega novinarja, ki je objavil zgodbo o njima, po tem pa so začele deževati ponudbe sosedov, ki so jima podarjali predmete iz sovjetskih časov - izvirne revije, vinilne plošče in gospodinjske pripomočke.

Foto: Cover Images

Gosti, ki najamejo stanovanje, sicer niso povsem brez sodobnega udobja - v stanovanju je brezžični internet, prav tako je v kuhinji nekaj novih naprav, ki pa so vse skrite, da ne "kvarijo" sovjetske podobe. "Tako lahko gostje izkusijo življenje Sovjetov, a z udobjem Zahoda," je dejala Rasa.

