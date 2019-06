Airbnb: kako preprečiti, da bi turisti razdejali stanovanje #video

Razmetana stanovanja, uničena lastnina in popackano pohištvo s hrano so le nekateri od primerov iz tujine, kjer so gostje najeli stanovanje in ga zapustili v obupnem stanju, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zavarovanje Airbnbja krije škodo do višine milijon dolarjev

Ob tem se pojavlja vprašanje, kako se kar najbolje zavarovati pred tovrstnimi situacijami in kdo vam bo povrnil škodo. "Imeli smo tudi že slabe izkušnje, ampak v teh primerih so nam večino povrnili kar gostje. Če se z njimi nismo mogli dogovoriti, pa nam je denar povrnil Airbnb. Ta sistem dejansko deluje," pojasnjuje nepremičninska agentka in direktorica podjetja Inalbea Zarja B. Mavec.

Če vam gostje uničijo stanovanje, vam zavarovanje Airbnbja krije škodo do milijon ameriških dolarjev, vendar pa morate nastalo škodo seveda pravilno prijaviti. "Vsakemu, ki začne oddajati prek Airbnbja, predlagam, da ima fotografije stanovanja, ko ga začne oddajati, kot dokaz, da mu lahko tudi Airbnb verjame. Hkrati je dobro, da ima tudi kakšne račune, vsaj ko gre za kakšne dražje stvari, kot so miza in stoli, da pokažemo in dokažemo, kakšna je ta vrednost," pojasnjuje Mavčeva.

Škodo morate prijaviti najkasneje v 48 urah

Svojo lastnino v stanovanju si lahko pri slovenskih zavarovalnicah lahko dodatno zavarujete. Potrošnega materiala, kot so na primer različne posode, krožniki in kozarci, ne povrnejo, četudi so ti dragi, povrnejo pa razbita balkonska vrata in poškodovana vhodna vrata. Škodo vam zavarovalnica povrne tudi v primeru, da so vam turisti uničili ključavnico.

Če vas skrbi, ali boste za nastalo škodo dobili povrnjen denar, morate škodo prijaviti najkasneje v 48 urah. Povrnjen denar za nastalo škodo bo na vašem računu v roku enega tedna, so poročali na Planetu.