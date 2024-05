Srbija skozi objektiv ali pametni telefon: top sedem lokacij za popoln fotospomin

Fotografija je ena najpomembnejših dejavnosti na vsakem potovanju. Mnogi popotniki izberejo destinacijo za potovanje ravno zaradi fotogeničnosti območja in možnosti dobre fotografije. Ne glede na to, kako vešči ste v fotografiji, ali imate raje pametni telefon ali fotoaparat, ali znate izbrati okvir, ostrenje ali kombinacijo barv, obstaja velika verjetnost, da se boste na potovanju potrudili, da ujamete čim boljšo destinacijo in delite svoje izkušnje s prijatelji ali znanci.

Če nič drugega, boste posneli fotografije za svojo zbirko potovalnih spominov. Čeprav ima vsak svoj okus pri izbiri lokacij, privlačnih za fotografiranje, še vedno obstajajo univerzalni favoriti, ki jih bo našlo veliko število popotnikov in fotonavdušencev.

To so kraji, kjer je velika količina lepote strnjena v majhen vizualni prostor, kraji velikega pomena, kraji, ki nekako simbolizirajo in utelešajo destinacijo, ki ste jo obiskali. In prav kot takšni so pogosto pred objektivi občudujočih obiskovalcev.

Srbiji. Verjetno ste nekatere izmed njih, če ne kar vseh, že videli na družbenih omrežjih popotnikov ali prijateljev in upamo, da boste katero kmalu obiskali tudi sami za svoj fotospominek! Spodaj vam predstavljamo sedem takih lokacij v. Verjetno ste nekatere izmed njih, če ne kar vseh, že videli na družbenih omrežjih popotnikov ali prijateljev in upamo, da boste katero kmalu obiskali tudi sami za svoj fotospominek!

Uvačko jezero

To čudovito jezero imenujemo tudi Sjeniško jezero, po bližnjem mestu. Je umetno jezero, ki se vije v meandrih, skozi katerega je pred nastankom tekla reka Uvac. Jezero Uvac je prvo v nizu jezer, ki so bila zgrajena na reki Uvac (jugozahodna Srbija) za namene proizvodnje električne energije. Voda iz tega jezera se steka v Zlatarsko jezero, ki je drugo v nizu, iz Zlatarskega pa v Radoinjsko jezero. Vsa tri jezera so priljubljene izletniške točke, ki jih obiskujejo turisti zaradi čolnarjenja, kopanja, ribolova, sprehajanja ... Jezero je polno različnih vrst rib, naokrog pa je lep razgled. Več razglednih točk, ki so bile zgrajene na bregovih kanjona Uvac, med katerimi je najbolj znana razgledna točka Molitva, so priljubljena mesta za obisk in fotografiranje osupljivih meandrov, ki jih boste zagotovo prepoznali, ko jih boste videli.

Foto: Oksana Skendzić

Kalemegdan

V Beogradu boste na vsakem koraku našli dobra mesta za fotografiranje! Ker gre za kulturno in gospodarsko središče Srbije, je logično, da vse kar mrgoli od vizualno atraktivnih lokacij, ki bodo skozi objektiv fotoaparata ali mobilnega telefona videti odlično. Ena takšnih lokacij je zagotovo Beograjska trdnjava in park Kalemegdan, od koder se ponuja pogled na sotočje Save in Donave. Najbolj znana točka celotnega kompleksa je Pobjednik, spomenik slavnega hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića. Plato ob spomeniku je najboljše mesto za fotografiranje panorame sotočja obeh rek, ki sta pomembni za vsakdanje življenje Beograjčanov. Sprehodite se skozi park do planote, kjer si lahko ogledate verjetno najbolj znano beograjsko razglednico!

Foto: Aleksandar Matić

Trdnjava Golubac

Pokrajino vzhodnega dela Srbije obvladuje Donava, morda najpomembnejša reka v Evropi. Na tem območju najdete Nacionalni park Đerdap, znotraj katerega stoji fascinanten kompleks Golubački grad. Zgrajen je bil na visokih pečinah, na mestu, kjer se Donava zoži in kjer vstopite v Đerdapsko sotesko. Sestavljen je iz treh delov – sprednjega, zadnjega in zgornjega mesta, ki vključuje citadelo. Če je vreme lepo in je nebo osupljivo modro, je fotografska kombinacija mogočne Donave, trdnjave in neba eden najboljših prizorov, ki jih lahko vidite in ujamete v celotni Srbiji. Počutili se boste, kot da ste na vhodu v domišljijsko zgodbo ali na začetku srednjeveškega romana, pred začetkom velike bitke pred trdnjavo, ki v resnični zgodovini še ni bila osvojena.

Foto: Oksana Skendzić

Banjska stena

Banjska stena je ena najbolj znanih razglednih točk v Srbiji. To je prizor, ki ste ga zagotovo videli pri številnih popotnikih, v revijah in na družbenih omrežjih, saj gre za razgledno točko, ki leži na 1.065 metrih nadmorske višine, z nepozabnim pogledom na jezero Perućac, kanjon reke Drine in okolico iz Osata v Bosni. Ime razgledne točke je povezano z izvirom Banjske, ki je bruhal ob njenem vznožju. Izvir je bil kraškega izvora, s stalno temperaturo vode štiri stopinje Celzija. Ime je dobil po turški besedi banja, kar pomeni kraj s toplo vodo. Razgled z razgledne ploščadi je užitek v vsakem letnem času, fotografije, ki jih boste posneli, pa bodo v samem vrhu izbora najboljših fotografij na prostem v vaši zasebni popotniški zbirki.

Foto: Đorđe Patrović

Hram svetog Save

Hram svetega Save, ki stoji na beograjskem Vračarju, je največji srbski pravoslavni tempelj, največji na Balkanu in četrti največji na svetu. Je prava mojstrovina arhitekture, zgrajena v srbsko-bizantinskem slogu, s prepoznavno kupolo na višini 70 metrov in štirimi zvoniki na višini 44 metrov. Impresivna zunanjost templja je bila dokončana leta 2004, za popolno beograjsko fotografijo pa morate ujeti pristop s slapovi, ki jih najdete tik ob veličastni sakralni zgradbi. Prizor je še bolj impresiven, če ga ponoči osvetli umetna razsvetljava, tako da ne boste zgrešili, če tempelj obiščete kadarkoli v dnevu.

Foto: Dragan Bosnić

Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik je ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v Srbiji. Priljubljen je v toplejših letnih časih, ko se hribi in doline odenejo v zeleno, svež zrak pa ublaži naporno vročino, pa tudi pozimi, ko se spremeni v priljubljeno zimsko destinacijo, kjer lahko več časa uživate v smučanju. Ob vznožju smučišča je več vrhunskih hotelov, nasploh pa je Kop priljubljen tako med ljubitelji aktivnosti v naravi kot tudi med tistimi, ki imajo radi dobro zabavo. Verjetno najboljši pogled na Kopaonik je z Belih skal, ki so že same po sebi naravni fenomen, vreden opazovanja in fotografiranja. Priljubljena možnost je Pančićev vrh, najvišji na Kopaoniku, na katerega se lahko zapeljete z žičnico in s katerega lahko zajamete tudi središče letovišča.

Foto: Ivana Vijatović

Đavolja varoš

Ta edinstven in slikovit naravni fenomen leži na jugu Srbije. Gre za okoli 200 kamnitih figur na južnih pobočjih gore Radan, ki nastajajo in izginjajo zaradi korozije in drugih naravnih sil. Prav zaradi tega muhastega značaja je kompleks dobil ime "Hudičevo mesto", saj velja prepričanje, da so stebri pravzaprav hudiči, ki se borijo za prevlado. Poleg tega vetrovi, ki pihajo skozi figure, ustvarjajo nenavadne zvoke, ki včasih spominjajo na mrmranje, rjovenje in škripanje. Vse to prispeva k mističnosti celotnega območja. Najboljše fotografije Đavolje varoši so posnete na razgledišču z leseno ograjo, s katere je najboljši pogled na figure. Rumena barva kamnitih stebrov, modra barva neba in zelenilo okoliške vegetacije so recept za popolno razglednico z juga Srbije.

Foto: Ivana Vijatović