Slovesna predaja eRudolfa in začetek voženj zimskega shuttla

V petek je začel voziti zimski shuttle, ki bo pravljični Bled do 20. marca povezoval s številnimi zimskimi središči v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Novost je električno vozilo eRudolf, ki bo obiskovalce Zimske pravljice brezplačno prevažalo po jezerski promenadi.

Prevoz z zimskim shuttlom bo mogoč s šestih postajališč na Bledu. Vsak dan bo obiskovalce vozil do Kranjske Gore, Krvavca, Pokljuke in Vogla, vozni red pa je dostopen na portalu Bled. Vsako sredo in nedeljo bo zimski shuttle vozil do Trbiža v Italiji, vsak četrtek in nedeljo pa do Podkloštra v Avstriji. Obvezna je predhodna rezervacija sedežev najkasneje do 20. ure dan pred odhodom, prijavni obrazec pa najdete na portalu Bled.

Cena povratne vozovnice zimskega shuttla v primeru plačila z gotovino znaša deset evrov. Prevoz za otroke do 14. leta v spremstvu odrasle osebe je brezplačen, enako velja za imetnike zimske Kartice Julijske Alpe: Bled.

Za čim manj vozil in prometnih nesreč na Bledu

V petek je bila slovesna predaja vozila, ki goste sicer vozi že od 13. decembra, prevoze pa bo opravljal do 5. januarja 2020. "Na Bledu smo se odločili, da bomo vozilo dali v uporabo občankam in občanom, ki bodo obiskali Zimsko pravljico na jezerski promenadi, saj želimo, da je na naših cestah čim manj vozil in prometnih nesreč zaradi voženj pod vplivom alkohola, lahko pa ga bodo seveda uporabljali tudi naši gostje," župan Janez Fajfar pravi o novi pridobitvi.

Električni kombi stoji na parkirišču pod Festivalno dvorano Bled, uporabite pa ga lahko v času, ko je odprta Zimska pravljica. Od brezplačne vožnje z eRudolfom vas loči le klic na telefonsko številko 040 203 405.

Bled spada med najbolj zelena in trajnostno usmerjena območja

Pridobitev brezplačnega prevoza z električnim vozilom je še eden od pokazateljev, da si občina Bled zasluži naziv nosilca zlatega znaka Zelene sheme slovenskega turizma. To dokazujejo tudi številna mednarodna priznanja in odločitev, da bodo na silvestrski večer namesto ognjemeta prižgali kres na jezeru.