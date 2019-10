Slovenski kotički, kamor se odpravite občudovat zlato jesen #foto

Prišel je najlepši del jeseni, čas, ko se drevesa obarvajo v vse odtenke rumene, oranžne in rdeče. Preden nas udari kruta resničnost sive in hladne pozne jeseni ter zime, si na svežem zraku napolnite baterije. In ne pozabite napolniti tudi baterij v telefonih in fotoaparatih - zdaj je narava najbolj fotogenična.

Kras

Najbolj dramatično jesensko preobrazbo v vsej Sloveniji zagotovo doživi Kras. Ruj, za tiste kraje značilen in razširjen grm, se namreč obarva živordeče in na kraški planoti priredi čudovito predstavo.

Ognjeni ruj na Krasu Foto: Thinkstock

Nič manj pisani niso sprehodi med kraškimi vinogradi, listje na trtah refoška - na teh raste grozdje, iz katerega pridelujejo znameniti teran - se namreč prav tako obarva rdeče, medtem ko listje na belih sortah porumeni.

Pragozd Krokar

Slovenija ima 14 pragozdov, območij, kjer (verjetno) ni še nikoli pela sekira. Med njimi je tudi Krokar, v katerem rastejo pretežno bukve, leta 2017 pa so ga vpisali na Unescov seznam svetovne dediščine.

Pragozd Krokar se razprostira pri Kočevski Reki, v enem najmanj obiskanih in znanih delov Slovenije, in če ga še niste spoznali, je jesen zagotovo eden najprimernejših časov. Po obronkih, prekritih z jesensko žarečimi bukvami, vas popelje krožna učna pot, ki se začne in konča v naselju Borovec.

Vršič

Macesen je edini iglavec v Sloveniji, ki pozimi odvrže iglice, še pred tem pa se te obarvajo živorumeno. V Sloveniji je več rastišč, kjer prevladujejo macesni, eno bolj dostopnih pa je pod Vršičem. Še posebej lepo si jih je ogledati z razgledne točke, ki jo najdete za 29. ovinkom, če se vzpenjate s primorske strani.

Foto: Thinkstock

Zakaj ne bi na vršiških serpentinah, preden jih zaradi zimskih razmer zaprejo, preizkusili svojih vozniških sposobnosti, ob tem pa uživali še v predstavi tamkajšnjih macesnov?

Špičnik

Znamenito Srce med vinogradi na Štajerskem navdušuje v vsakem letnem času. Je pa pogled na cesto, ki se vije med vinogradi na Špičniku, tik ob slovensko-avstrijski meji, še posebej lep jeseni, ko se obarvajo tako vinogradi kot okoliški gozdovi.

Foto: Thinkstock

Zelenci

Izvir Save Dolinke je nedvomno očarljiv v vsakem letnem času. A če smaragdna barva vode spomladi in poleti tekmuje z okoliškim zelenjem, jo jesenske barve rastja še poudarijo.

Foto: Nina Vogrin

