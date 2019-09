Slovenska obala ima jeseni prav posebno presenečenje

Ko z dreves odpade še zadnje listje in ko sočni in oranžni kakiji že pompozno napovedujejo, da bodo kmalu zreli za sladkanje, takrat se na slovenski obali začne prav posebna zgodba.

Tudi jesen je pravi čas za obisk Obale, saj v tem obdobju razkriva prav posebno vzdušje, ki pomirja in hkrati omogoča malo bolj razgibano raziskovanje okolice. Huda vročina je mimo, prav tako večji naval turistov, prav za to je odločitev, da bi nekaj prostih dni v jeseni preživeli prav na morju, edinstvena in polna presenečenj.

V oktobru in novembru je vreme na primorju še vedno veliko bolj prijazno kot drugod po državi, predvsem pa omogoča več uživanja na prostem in odkrivanje narave, ki je v tem obdobju še posebej slikovita.

Krompirjeve počitnice v objemu istrskih draguljev

Foto: Ana Kovač

Ko boste iskali najboljšo idejo za letošnje počitnice, ne iščite oddaljenih destinacij, ki vam bodo samo z večurnim potovanjem ukradle preveč dragocenega časa. Preverite vse možnosti, ki vam jih za popolne jesenske počitnice ponuja slovenska obala. Vsak bo našel nekaj zase – za aktivne ali celo najbolj poležavanja željne goste, ki na svojih počitnicah želijo samo poležavati.

Prav zato je Obala prva izbira številnih slovenskih družin, saj jim na nekajdnevnem oddihu nikoli ni dolgčas.

V jesenskem času bo v Hotelih Bernardin v Portorožu, Izoli in Strunjanu vsak dan drugačen. Izleti, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, haloween party, plesni večeri in mini disco so le niz dogodivščin za vaš jesenski oddih.

Top 5 vrst zabave za jesenski oddih na morju

Ne glede na to, ali boste na morje jeseni skočili za en dan, za konec tedna ali celo za en teden ali več, lahko ta čas izkoristite za raznolike dejavnosti. Mi smo izbrali naših pet najljubših, katero bi pa vi priporočali?

Znamenita pot Porečanka (Parenzana), ki vodi po nekdanji železniški poti med Trstom in Hrvaško vas bo popeljala po 30-kilometrski poti. Pot poteka od Škofij do Sečovelj in je primerna tako za kolesarjenje kot hojo ter je idealna za družinski izlet ali aktivno preživljanje prostega časa med počitnicami. Seveda lahko prevozite tudi samo del poti.

Foto: Matej Leskovšek

Sprehodite se po preteklosti in obiščite največje soline v Sloveniji, kjer ohranjajo 700 let staro tradicijo. Obiščite muzej solinarstva in uživajte v fotogeničnosti okolja, ki je tako oddaljen od običajnega mestnega vrveža.

Morski park Laguna Bernardin v Portorožu je največji bazenski kompleks z ogrevano morsko vodo na slovenski Obali. Del več kot 1.000 m2 vodnih površin v okviru hotelskega naselja St. Bernardin je namenjen gostom, ki si želijo oddiha v sproščenem, mirnem ambientu, preostali del pa je namenjen zabavnim dejavnostim na vodi.

V zimskem času je morska voda v bazenih ogrevana na 29 do 31 °C, v whirlpoolih na 34 do 36 °C, zrak pa na 30 °C.

V hotelih Bernardin v Portorožu, Izoli in Strunjanu s svojo raznoliko ponudbo poskrbijo tudi za starše. Medtem ko se bodo vaši otroci zabavali na kakšni hotelski animaciji, pa si lahko sami privoščite popolno sproščanje v objemu katerega od njihovih wellnessov. Sproščujoče masaže ali savne, za tiste bolj aktivne pa so pripravili tudi jutranjo vodno aerobiko.

4. UŽIVANJE: kulinarika z veliko začetnico

Obala je pravi raj za vse ljubitelje gurmanskih doživetij. V hotelskih kompleksih Hotelov Bernardin boste lahko uživali v hrani, ki vas bo navdušila s tipičnimi sredozemskimi okusi in vrhunskimi sodobnimi kulinaričnimi kreacijami.

Manjše vasice, ki so posejane po okoliških gričih, skrivajo v sebi še močno kulturno dediščino, ki jo boste zelo dobro spoznali že po kratkem sprehodu po ulicah Sv. Petra, Padne ali Krkavč. Začutite istrski temperament in predvsem spoznajte način življenja, ki ima še danes tako močan vpliv na tamkajšnje prebivalce.

V Hotelih Bernardin vedno pripravijo nekaj novega

Da bo vaše bivanje na Obali vedno brezskrbno in po meri čisto vsakega družinskega člana, bodo poskrbeli v Hotelih Bernardin v Portorožu, Izoli in Strunjanu.

Izbirate lahko med različnimi vrstami nastanitev – tudi glede na kraj, ki vam je bolj pri srcu, in ne nazadnje ceno, ki vam je najbolj dostopna.

Kateri od naštetih hotelov vam je najbolj pisan na kožo?

PORTOROŽ

Prestižni hotel stoji tik ob morju, med Portorožem in Piranom. Ponuja vrhunski wellness center dobrega počutja Paradise Spa. Vse sobe imajo zasebni balkon s pogledom na morje.

Ob nekdanji cerkvici sv. Bernardina, stoji Hotel Histrion z udobno opremljenimi sobami in apartmaji z balkonom ter pogledom na morje ali laguno.

Hotel Vile Park s 4 vilami, se nahaja v sklopu hotela Histrion, le korak do morja. Ponuja zasebno plažo, zunanji bazen in dostop v notranje bazene hotela Histrion. Sobe hotela Vile Park so zgrajene okoli ruševin zvonika cerkve Sv. Bernardina, nekatere nudijo tudi balkon. V sklopu hotela najdete tudi, otroška igrala ter mini club. Hotel je prijazen tudi malim hišnim ljubljenčkom.

STRUNJAN

V hotelu je na razpolago notranji bazen z morsko vodo ter wellness center Syra, kjer si lahko privoščite različne lepotne tretmaje in masaže.

IZOLA

Ob prenovi sob so gostom na razpolago družini prijazne storitve za različna doživetja otrok in oddih staršev. Na razpolago so otroški meniji, kotički, zunanja igrala in mini klubi.

Udobne in svetle sobe so zaradi možnosti dodatnih ležišč primerne tudi za družine. Sobe krasijo sproščujoči razgledi na morje ali obmorsko zelenje.

Depandanse hotelskega naselja San Simon so v zelenem parku, tik ob morju. Zaradi odlične, mirne lege in namestitev so zelo priljubljene.

