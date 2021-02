Slavni goli kavboj po New Yorku gol tudi v snežnem metežu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od številnih atrakcij Times Squara je goli kavboj, ki že leta skrbi zabavo, ko zgolj v spodnjicah, kavbojskih škornjih in s kavbojskim klobukom na glavi ter kitaro v roki hodi po tej slavni ulici in zabava ljudi.

Nič drugače ni bilo niti prva dva dneva februarja, ko je New York zajel močan snežni metež. Goli kavboj, s pravim imenom John Burck, se je kljub temu odpravil ven, poziral pred ljudmi, vendar je bilo njegovo občinstvo zaradi močnega sneženja omejeno na zgolj komunalne delavce, voznike avtobusov in gasilcev, ki so se po po službenih dolžnostih znašli na trgu Times Squaru.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Danes 50-letni Burck je z uličnim nastopanjem začel leta 1997 na slavni plaži Venice Beach v Los Angelesu, potem pa se je preselil v New York, kjer si je za svoj oder vzel kar slavni Times Square.

Burck je sicer glasni podpornik nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in je tudi sodeloval pri napadu na ameriški kongres v Washingtonu 6. januarja letos.

