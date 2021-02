ZDA: zaradi snežnega neurja prekinili testiranja in cepljenja #foto

Severovzhod ZDA je v ponedeljek zajelo obsežno snežno neurje, ki se nadaljuje tudi danes. Ponekod naj bi snežilo vse do srede zvečer. Na območju so zaradi neurja prekinili testiranja na okužbo z novim koronavirusom in cepljenje proti novemu koronavirusu. Zaprle so se tudi šole in letališča, deloma je ustavljen železniški promet, cestni promet je otežen.

Neurje je zajelo območje od Apalačev na jugovzhodu do Nove Anglije na severovzhodu države. V New Yorku je do ponedeljka zvečer zapadlo 33 centimetrov snega, na severu New Jerseyja 41 centimetrov. Snežilo je tudi v noči na danes, poroča STA.

Snežno neurje so spremljali močni sunki vetra. V mestu New York je brez elektrike ostalo 2.300 odjemalcev, v New Jerseyju 4.000 in v Connecticutu 1.200. V mestu New York so sredi dneva tudi prekinil promet s podzemno železnico na tistih progah, ki potekajo nad zemljo, saj je tire prekrila snežna odeja.

Zaradi odmetavanja snega v sosedskem sporu trije mrtvi

O številnih žrtvah ne poročajo, saj zaradi pandemije covid-19 ni veliko ljudi na ulicah. V Allentownu v Pensilvaniji je umrla 67-letnica z alzheimerjevo boleznijo, ki je odtavala od doma in so jo našli zamrznjeno v cestnem jarku.

Foto: Reuters Severno od Allentowna poročajo o sporu med sosedi zaradi odstranjevanja snega. Ta se je končal tragično. Neki moški je ustrelil svojega soseda in njegovo ženo ter si na koncu sodil še sam.

V Virginiji so že v nedeljo zvečer v bolnišnico sprejeli štiri gasilce, ki so se na zasneženi cesti prevrnili z gasilskim vozilom, še poroča STA.

