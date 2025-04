Oven

Notranja napetost bo danes popustila. Razmislite tudi o dopustu, potrebujete namreč sprostitev. Nekomu boste pomagali s svojim znanjem ali finančno. Misli vam bodo uhajale tudi k preteklim dogodkom, čeprav o njih ne razmišljate radi, a prav zaradi tega notranje rastete.

Bik

Morda boste prehitro pritrdili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati.

Dvojčka

Zmedeni boste zaradi osebe, ki vas je čustveno prizadela. Mogoče je ta oseba vezana ali pa ste v zvezi vi. Vsekakor nima smisla razmišljati o sanjah, ki ne vodijo nikamor. S korakom naprej boste občutili nov čustveni zagon in notranjo moč. Bolj pogumno pokažite svojo naravo.

Rak

Zelo boste skeptični, znašli se boste v dilemi. To bo povezano z vašim splošnim počutjem. Zdi se vam, da ste zadnje čase precej utrjeni. To lahko pripišete vašemu načinu življenja, ki ne vsebuje prav nič gibanja. Svež zrak vam lahko še kako koristi. Že danes se odpravite na sprehod – sami ali pa s prijateljem.

Lev

Zadovoljni boste z vsem, kar vam bo ponudilo življenje. Radi boste v družbi prijatelja, vendar boste spoznali, da ni tako iskren kot vi. Prišli boste do spoznanja, da ima neke težave, o katerih ni nikoli rekel niti besede. Poskusite ga razumeti in se postavite v njegovo kožo. Pomagajte mu!

Devica

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi!

Tehtnica

Danes boste nadvse lahkotno navezovali nove stike, pri tem pa boste zelo zadovoljni tudi v svoji duši. Zelo boste dobre volje in ves čas boste imeli razlog za praznovanje. S partnerjem bosta razmišljala o novih načrtih. Zelo presenečeni boste, ko boste ugotovili, da imata zelo podobne želje.

Škorpijon

V ozračju bo danes neka posebna energija. Še posebej radi se boste zadrževali v naravi. Spoznali boste tudi, da ste s svojim ravnanjem preveč zapletli neke razmere. Odpravite se v naravo in se tam preprosto soočite z vsem tem. Poti so zelo jasne in preproste, le odkriti jih morate.

Strelec

Vaš optimizem in energija bosta pozitivno vplivala na okolico. Posel se bo odvijal skladno z vašimi načrti, vam v prid, to pa se bo poznalo tudi v vaši denarnici. Sedaj pa je res čas, da si privoščite tudi nekaj, kar si že dolgo želite. Ne glede na vse, ste si to zaslužili. Odpravite se tudi na svež zrak in globoko zadihajte.

Kozorog

Pojavile se bodo neke nove možnosti in zato se bo povrnilo tudi vaše samozaupanje. Sprejeti boste morali neko odločitev, a boste malce razdvojeni. Prosite za več časa, da boste lahko v miru razmislili. Zvečer pa se o tem pogovorite tudi s tistimi, ki jim zaupate. Oglejte si tudi kakšen dober film ali pa poslušajte glasbo.

Vodnar

Uspelo vam bo nekaj, kar niste pričakovali, zato boste zelo umirjeni in zadovoljni. S svojim znanjem ali kako drugače boste nekomu zelo pomagali. Oddahnite si malce od vseh obveznosti in si privoščite brezdelje ali celo dopust. Sedaj pa si to res zaslužite, sploh če ste se za uspeh res trudili.

Ribi

Danes ne boste imeli prave energije za delo, obveznosti boste opravljali s težavo. Več časa boste raje namenili osebnim spremembam. Tudi to bo zelo koristno. Morali boste sprejeti neko novo odločitev, predolgo že odlašate. Naredite korak naprej in pričele se bodo odvijati pozitivne spremembe.