Skriti kotički prestolnice, ki jih tudi večina Ljubljančanov ne pozna #video

Ljubljana je eno redkih evropskih mest, ki zaradi hladne lepotice Ljubljanice vabi na supanje. Priljubljeno veslanje na deski je sicer najbolj priporočljivo pod vodstvom izkušenega inštruktorja, ki pozna rečni prometni režim. Treba je paziti na ladjice in drugi vodni promet. Kapitani ladjic so bili sicer med snemanjem oddaje Planet na obisku zelo prijazni in upočasnili ladjice ter niso povzročali prevelikih valov. Supanje je po naših izkušnjah lažje, kot je videti.

Če ste raje na trdnih tleh, pa vas vabimo na potep s turističnim vodnikom Anžetom Vrhovnikom, ki vam bo na duhovit način pričaral zgodbe o srednjeveški Ljubljani. Izvedeli boste, zakaj ena od hiš nima hišne številke 13 in kako je to povezano z vraževerjem ter zgodbami o nesrečni trinajstici.

Turiste z veseljem popelje tudi po zaklonišču pod Ljubljanskim gradom, ki je bilo nazadnje uporabljeno v času osamosvojitvene vojne. Postelje in druga reševalna oprema so še vedno pripravljene, če bi bilo treba zaklonišče ponovno usposobiti. Po obisku zaklonišča, ki so ga gradili najprej Italijani, nato pa Nemci, boste zagotovo začutili hvaležnost, da živimo v mirnem obdobju, in željo, da ta privilegij ohranimo.

Oglejte si še: