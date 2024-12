Si želite popolnega prazničnega oddiha? Hoteli LifeClass Portorož imajo odgovor!

Letos se prazniki raztezajo čez teden, kar je popolna priložnost, da si z nekaj dni dopusta ustvarite popoln daljši oddih. Hoteli LifeClass Portorož so kot nalašč za takšne trenutke. Naj bo to romantičen pobeg v dvoje ali brezskrbne družinske počitnice, naša edinstvena ponudba združuje zdravo sprostitev, kulinarične užitke in praznično vzdušje ob morju.

Foto: Jaka Ivančič

Vabimo vas, da letošnje praznike preživite drugače – ustvarite most med tradicijo in razkošjem, med vsakdanom in popolno sprostitvijo. V hotelih LifeClass bomo poskrbeli, da bo vaš božič nekaj posebnega.

Božična ponudba – nepozabno razvajanje že od 45 evrov na osebo

Privoščite si praznike, kjer se prepletajo udobje, kulinarično razvajanje in sprostitev. Praznična ponudba LifeClass ponuja nočitev z zajtrkom že od 45 evrov na osebo. Predajali se boste dobrotam božičnega bruncha, glasbenim nastopom, toplim bazenom ali eni izmed sedmih savn in s svojimi najdražjimi delili gurmanske užitke ob božični večerji. Zvečer pa lahko s polnimi baterijami zablestite na pokritem drsališču ob morju, se udeležite enega od številnih nastopov, otroških predstav ali koncertov, ki bodo v tem času v Portorožu.

Foto: arhiv ponudnika

Praznični program – magija, glasba in tradicija

Božični večer, 24. 12., bo obogaten z božično večerjo, koncertom v Café Centralu in obiskom polnočnice. Po polnočnici vas bodo v Café Centralu pričakale božične dobrote in kuhano vino za prijeten zaključek večera.

Na božič, 25. 12., bo v Café Centralu Božiček navdušil najmlajše, v večernih urah pa bo glasba pričarala praznično vzdušje za vse generacije.

Animacija za otroke – veselje skozi ves december

Otroci bodo uživali v peki piškotov, ustvarjalnih delavnicah in glasbenih igrah. Srečanje z Božičkom, Mini disko in božični kino bodo dodali piko na i prazničnemu razpoloženju. Program animacij Mini Klub, ki traja od 21. decembra do 2. januarja, je idealen za brezskrbne družinske počitnice, na katerih si bodo lahko oddahnili tudi starši.

Foto: arhiv ponudnika

Sprostitev in wellness – privoščite si popoln odklop

Gostje v sklopu paketa uživajo neomejen vstop v bazene z morsko in termomineralno vodo, ob doplačilu pa tudi možnost razvajanja v Sauna Parku, ki ponuja sedem različnih savn, ledeno jamo in masažne bazene. Za tiste, ki želite zablesteti na novoletnih zabavah, smo decembra pripravili posebne popuste na lepotne tretmaje v Termah Portorož, med njimi anti-age nego obraza z zlatom in tajski piling telesa.

Dopust je lahko tudi idealen čas za kakšno dolgo odlašano masažo celega telesa. Pri nas izbire teh resnično ne zmanjka – od številnih priljubljenih tajskih masaž do zdravilnih ajurvedskih in sproščujočih thalasso pa vse do blagodejnih klasičnih in terapevtskih masaž.

Foto: Jaka Ivančič

Magična praznična atmosfera Portoroža Rezervirajte svoj božični oddih že danes in podarite sebi ter svojim bližnjim spomine, ki bodo greli srce še dolgo v novo leto. Več informacij in rezervacije na spletni strani LifeClass Več informacij o rezervacijah, storitvah in paketih na: 05 692 90 01 ali na booking@lifeclass.net.

Naročnik oglasne vsebine je ISTRABENZ TURIZEM, D. D.