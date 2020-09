Romantična in aktivna ideja za jesensko koriščenje bonov

Za bon ali kar tako: odpeljite se na jugovzhod Slovenije in se prepustite romantični, pisani in raznoliki ponudbi Dolenjske. Ponujajo vam ugodne nastanitve in predvsem veliko neverjetnih doživetij.

Vinji vrh. Foto: Jošt Gantar

Od adrenalina do popolne brezskrbne sprostitve ob termalnih vodah. To in še več ponujajo počitnice na Dolenjskem, kjer sta doma gostoljubnost in bogata ponudba.

Ena od glavnih dolenjskih destinacij te jeseni so nedvomno Šmarješke Toplice – idilični dolenjski biser, ki vam omogoča raznoliko preživljanje vašega dragocenega oddiha. Ponudba tukaj je tako raznovrstna, da bo konec tedna še prehitro minil.

Top 5 razlogov za obisk Šmarjeških Toplic

Termalni bazen. Foto: Boštjan Pucelj

Zdraviliški turizem je na Dolenjskem zelo močen in pomemben, eden najpomembnejših centrov je nedvomno prav v Šmarjeških Toplicah. Vendar ta majhen dolenjski kraj z zgolj 500 prebivalci ponuja veliko več kot kakšna metropola. Predvsem veliko aktivnosti na prostem, odlično kulinarično izkušnjo, od blizu pa boste lahko spoznali bogato dediščino širše okolice.

Preverite, kateri so glavni razlogi za jesenski oddih v Šmarjeških Toplicah.

Nordijska hoja v zdraviliškem parku. Foto: Jošt Gantar #1 Nordijska hoja

Za mlade in malo manj mlade, za hude šprinterje in bolj počasne začetnike. V okolici Šmarjeških Toplic boste našli obilo priložnosti za aktivno nordijsko hojo. Na voljo imate kar 12 označenih poti različnih dolžin, ki si jih lahko zlahka razporedite skozi ves čas bivanja. Podrobne opise poti si lahko ogledate tukaj: http://nordijskepoti.visitsmarjeske-toplice.si/. Če imate radi družbo, se lahko pridružite tudi organiziranim in vodenim skupinskim pohodom, kjer bo doživetje še boljše.

#2 Hiša žive dediščine

Sprehodite se v lokalno preteklost z obiskom Hiše žive dediščine, kjer je nekoč stala stara osnovna šola Bela Cerkev. Vsaka soba prinaša posebno doživetje:

Delavnica Vinjevrške pogače v Hiši žive dediščine. Foto: Jošt Gantar

Enološki laboratorij: v Hiši žive dediščine je na voljo sodobno opremljen enološki laboratorij za izvajanje meritev, pa tudi izvedbo degustacij.

Soba žive dediščine: tukaj se boste seznanili s kulinariko območja in se udeležili delavnic, peke kruha, priprave potic ipd.

Soba ustvarjalnosti: udeležite se lahko kreativnih etnoloških delavnic, si ogledate restavrirane eksoponate še iz stare šole ali si ogledate začasno razstavo.

Dežela arheologije: v njej se lahko sprehodite skozi obdobje prazgodovine, antike, preseljevanja narodov in prek razstavljenih replik, najdenih na širšem območju Vinjega vrha, spoznate način življenja tukajšnjih prebivalcev vse od 8. stoletja pr. n. š.

Soba naših prednikov: tu lahko spoznate delo pomembnih osebnosti, ki so se rodile v teh krajih ali tukaj delovale (Fran Zwitter, Jože Karlovšek, Janez Zalokar itd.).

Škratova soba: otroci bodo tukaj spoznali legendo o Belocerkovškem škratu Viniju in druge pripovedke iz okoliških krajev.

Izvir cvička. Foto: Simon Kavčič #3 Vinska fontana iz lesa

Vrhunska turistična atrakcija za vse prave ljubitelje dolenjskih vinskih sort. Izvir cvička sestavlja kovinsko lesena konstrukcija v obliki osemkotnika, ki je skupaj s streho in pultom postavljena na lesenem podestu in v celoti premična. Na lesenem pultu je pet kovinskih avtomatiziranih točilnih naprav, štiri so namenjene degustaciji vin, iz zadnje pa priteče voda.

Na Izviru so na voljo najboljša vina z okoliških vinorodnih goric, obiskovalci pa se boste poleg cvička srečali s tremi glavnimi sestavinami tega dolenjskega posebneža – modro frankinjo, žametno črnino/kraljevino in dolenjskim belim.

#4 Hipotermalni izvir Klevevška toplica

Pri končnem delu soteske je ob desnem bregu Radulje krajši pritok, katerega izvir privre na dan pod večjo skalo in je zajet v manjšem bazenu. To je hipotermalni izvir, imenovan Klevevška toplica, s temperaturo od 21 do 25 stopinj Celzija, in je nastal ob istem prelomu kot izvir v Šmarjeških Toplicah. Klevevška toplica je primerna za kopanje.

Slikovita soteska Radulje. Foto: Jošt Gantar

#5 Dolenjska kolesarska pot – Šmarješke Toplice

Še je dovolj toplo tudi za kakšne nove kolesarske avanture. In na Dolenjskem jih nikoli ne zmanjka. Ena najbolj slikovitih se začne prav v Šmarjeških Toplicah (pri TIC v Šmarjeških Toplicah) in se nadaljuje na Brezovico, po zeleni dolini Zavetršnice; vodi vas naprej po gozdni poti do vasi Gorenja vas, kjer se vam odpre nepozaben pogled na mehko, prijazno in zeleno dolenjsko pokrajino. Naprej boste nadaljevali mimo dolenjskih zidanic, nato pa vas čaka spust po gozdni poti v dolino do izvira Radulje in do naravnega izvira termalne vode Klevevška toplica. Kolesarjenje nadaljujete mimo vinogradov in sadovnjakov v smeri Škocjana, proti vasem Vinica, Orešje in Osrečje.

Na znamenitem Vinjem vrhu (392 metrov), od koder vam ob lepem vremenu pogled seže do doline reke Krke, na Gorjance, Kočevski Rog, Mirno Goro, si ogledate cerkev sv. Jožefa in naredite spominsko fotografijo. Čaka vas spust po gozdni poti, prek reke Krke do gradu Struga, golf igrišča Golf Grad Otočec, ki se razprostira na 70 hektarih površine.