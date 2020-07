Odkritje poletja: najbolj skriti kotički čudovite Dolenjske

Odpeljite se proti jugu in odkrijte vse obraze slikovite in raznolike Dolenjske, ki skriva v sebi nešteto možnosti za nepozabna poletna doživetja. Preletimo naš izbor.

Letošnja top destinacija poletja je Slovenija, ki v svoji majhnosti ponuja neomejene možnosti za raziskovanje in odkrivanje vseh svojih številnih biserov. Eden od teh je gotovo sončna Dolenjska, ki ji pogosto pravijo celo slovenska Kalifornija – zaradi blagodejnega podnebja in seveda tople gostoljubnosti domačinov.

Čudoviti vinogradi Dolenjske. Foto: Jošt Gantar

Za vse počitniške sloge

Je vaš počitniški moto popolno lenarjenje? Spadate med tiste, ki radi raziskujejo v ritmu visoke stopnje adrenalina? Vas pri iskanju počitniške destinacije vodi želja po novih kulinaričnih odkritjih? Vse to in še veliko več obljublja oddih na Dolenjskem. To je namreč dežela bogate kulturne dediščine, neizmernih naravnih lepot in odlične kulinarike.

Obiščite torej Dolenjsko! Da bo vaše raziskovanje še lažje, smo vam pripravili kratek izbor njenih biserov, ki jih nikakor ne smete spregledati.

Novo mesto

Ljubka prestolnica Dolenjske, ki jo obdaja reka Krka, združuje neverjetno iskrivo energijo prebivalcev in okolice, ki jo obdaja. Rojstni kraj legendarnega olimpijca Leona Štuklja vam zagotavlja edinstveno zgodovinsko in kulturno doživetje, obdano s čudovito okolico.

Sprehodite se po prenovljenem mestnem jedru in začutite pristni utrip mesta, kjer se križajo zgodovinska dediščina ter naravne lepote.

Glavni trg. Foto: Peter Žunič Fabjančič

Osrednji del starega mestnega jedra predstavlja Glavni trg, največji srednjeveški mestni trg v Sloveniji, katerega sproščen ambient narekujejo arhitekturne posebnosti prostora. Sprehodite se pod arkadnimi hodniki, mimo rotovža ali pa si oglejte poseben tip trgovsko-obrtniške hiše na zgornjem delu trga. Glavni trg je zaprt za motorni promet, zato boste v njem še lažje sproščeno uživali ob skodelici kavi ali kakšni osvežujoči poletni pijači.

Pašo za oči in objektive predstavlja skalnati novomeški Breg, ki je poznan kot ena izmed najbolj slikovitih znamenitosti mesta. Strnjeno zgrajene stavbe se naslanjajo na ostanke obzidja in so mojstrsko prilagojene zahtevnemu terenu.

Novo mesto iz Marofa (arhiv VisitDolenjska)

Za vse ljubitelje zgodovine Novo mesto z okolico je prava meka za odkrivanje naše preteklosti. Na tem območju je bilo do zdaj izkopanih največ železnodobnih situl v Evropi in nešteto steklenih jagod, ki so jih nekdaj uporabljali predvsem kot nakit. Vse pomembnejše najdbe si lahko ogledate v Dolenjskem muzeju, kjer je odprta tudi stalna arheološka razstava.

Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice so svoje ime dobile po izviru termalne vode, ki je kraju in okolici dal poseben pečat v razvoju. Vrelci tople vode so zaznamovali kraj že od pradavnine, kar so potrdila tudi arheološka najdišča v neposredni bližini naselja.

Danes Dolenjske Toplice združujejo vrhunsko ponudbo zdraviliškega, velneškega in kongresnega turizma, zanimivo kulturno dediščino in pestro ponudbo naravnih lepot, ki so prava atrakcija za pohodnike, kolesarje in avanturiste.

Predlagamo ogled znamenitega dvorca Soteska, ki je bil nekdaj eden najlepših na Kranjskem. Sicer pa v bližnji okolici lahko s kolesom ali peš raziskujete lepote neokrnjene narave, nekaj domačnosti pa se lahko naužijete tudi v tamkajšnjih domačijah, kjer vas bodo z veseljem sprejeli in vam pripovedovali zgodbe davnih prednikov in svoje vizije prihodnosti.

Kajak na Krki. Foto: Boštjan Pucelj

Šmarješke Toplice

To je svet vinogradov, travnikov, gozdov, legend, predvsem pa sproščujočega objema termalne vode, kjer vas gostoljubni občani s toplim nasmehom sprejmejo ob kozarčku domačega vina in vas povabijo medse. To je dežela odličnega cvička in tudi okusnega domačega medu, je pa tudi kraj, kjer se boste nadvse spočili ob zdravilnih termalnih vrelcih. To je prostor, kjer boste lahko tudi bolj aktivno preživeli svoj oddih – kolesarjenje, pohodništvo in še marsikatera dejavnost vam omogočajo odkrivanje naravnih in zgodovinskih lepot Šmarjeških Toplic z okolico na povsem svojevrsten način.

Naravne danosti nudijo pestro ponudbo športnih dejavnosti in doživetij v neposrednem stiku z naravo. Bogata kulturna in zgodovinska dediščina se razkrivata v arheoloških najdbah ter v raznovrstni sakralni in etnološki dediščini.

In ko se boste podali v raziskovanje okolice, ne spreglejte Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi, kjer je predstavljeno življenje prednikov tega območja, Zgornje Klevevške jame ob potoku Radulj in Spodnje Klevevške jame. Še ena zanimivost: v kratkem bodo v Šmarjeti postavili fontano cvička.

Hudičev Turn. Foto: Boštjan Pucelj

Raziskovalne poti

Prava doživetja, ki vas bodo popeljala tudi v preteklost, predstavljajo številne tematske poti. Naj naštejemo samo nekatere:

Mlinarjeva pot: Mlinarjeva pot je lahko prijeten družinski izlet ali pa poučen in zabaven sprehod v naravi, združen s spoznavanjem dediščine mlinarstva. Skupna dolžina poti je 10 km.

Gozdna učna pot Planina - Mirna gora: Krožna pot vodi po južnem pobočju Mirne gore do njenega vrha. Ob njej so predstavljene pestre gozdne združbe, drevesne in grmovne vrste ter pomen gozda pri ohranjanju vode. Dolžina poti je 3,5 kilometra.

Steklasova pohodna pot: Steklasova pohodna pot je poimenovana po profesorju Ivanu Steklasi (1846–1920), ki je s svojim delom Zgodovina župnije Šent Rupert na Dolenjskem iz leta 1913 zapustil neprecenljiv vir informacij o kraju. Dolga je 20 km, prehodimo pa jo lahko v dveh delih v obe strani.

Machova pot: Machova pot (zemljevid v galeriji) je dolga 6,8 kilometra in poteka od Malega Slatnika proti Velikemu Slatniku, kjer je stala graščina družine Mach. S povestjo Zakleti oreh, vezano na Machovo prelepo in v ljubezni nesrečno hčerko Wilhelmino, in sklanim amfiteatrom na prostem, kjer je občasno prenočeval, v našo zgodbo vstopa tudi večni gorjanski popotnik in pripovednik Janez Trdina. Pot se krožno sklene na parkirišču pri gostilni Štefan, kjer je tudi njen začetek. Možnih je več različic poti.

Prenočite lahko tudi v kakšni ljubki zidanici. Foto: arhiv VisitDolenjska

Za več stika z naravo priporočamo sprehod v Zagraškem logu, razgled z Nebes, sprehod ob pravljični okolici pri Vodni jami pod Zijalom, pravo doživetje pa ponuja tudi raziskovanje pragozda Krokar.