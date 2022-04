Reci DA! Zadru: štiri lokacije za nepozabno poletje v naravi

Oglasno sporočilo

Sanjate o počitnicah na plaži ali vas bolj privlačijo gore? Si želite mestnega vrveža ali tišine majhnega mirnega kraja? Zadar z okolico ima vse, kar potrebujete, ne glede na to, ali ste ljubitelji zgodovine in kulture, planinci, kolesarji, jadralci ali gurmani. Reci DA! počitnicam v zadrski regiji!

V regiji Zadar vas čaka sanjski dopust. Foto: Nikola Matič

Med gorami in morjem, blizu in vendar dovolj daleč, da je skorajda eksotično, prav sredi hrvaškega Jadrana leži Zadar, sodobno mesto z bogato zgodovino. Zadar, znan po svojih antičnih najdiščih, pristnih dalmatinskih konobah in vrhunskih restavracijah, kamnitih ulicah in sodobnih umetniških instalacijah, kot so Morske orgle in Pozdrav soncu, ponuja vse, kar potrebujete za prijetne počitnice ali življenje. Po mnenju mnogih pa ima tudi najlepši sončni zahod na svetu. Z največjo koncentracijo butičnih hotelov, družinskih in luksuznih letovišč je Zadar resnično turistično središče regije.

Obiščite mesto romantike in doživite najlepši sončni zahod na svetu. Foto: F. Simičev

Regija, ki obkroža Zadar, je po naravnih lepotah in nepozabnih doživetjih ena najbolj zanimivih na Hrvaškem, mi pa poleg Zadra predlagamo še štiri lokacije za nepozabno poletje v zadrski regiji.

1. Biograjska riviera – vrata do naravnih parkov in zadrskega arhipelaga

Biograd na Moru je čudovito sredozemsko mestece, ki leži na obali južno od Zadra. Je navtično središče, obdano z izjemno naravo, in idealna izhodiščna točka za številne avanture.

Biograd je s svojo bogato hotelsko ponudbo ter plažami, polnimi vsebin za otroke, hit destinacija za vso družino. Ljubitelji adrenalina na kopnem bodo uživali v enem izmed adrenalinskih parkov (v Biogradu in na Vranskem jezeru), mlajši obiskovalci pa v dnevu, preživetem v največjem tematskem in zabaviščnem parku na Hrvaškem - Fun Parku Biograd. Zapeljite se s kolesom do bližnjega naravnega parka Vransko jezero in spoznajte največje naravno jezero na Hrvaškem, v katerem živi kar 251 vrst ptic. Povzpnite se na Kamenjak, najvišji vrh v okolici, ter uživajte v razgledu na jezero in morje.

Biograd je idealno izhodišče za vse ljubitelje jadranja – odkrijte najbolj razčlenjen del Jadrana in zaplavajte v kristalno čistem morju. V Biogradu je največja koncentracija marin in čarterskih podjetij, kjer lahko najamete jadrnico s skiperjem ali brez njega. Lahko pa obiščete bližnje otoke s številnimi izletniškimi ladjami, med katerimi je ena najbolj priljubljenih destinacij naravni park Telašćica na Dugem otoku, in uživate v tihih in mirnih plažah ter dramatičnih pečinah.

Če boste imeli srečo, boste v biograjskem akvatoriju morda videli tudi razigrane delfine.

Pustolovščina v zabaviščnem parku v Biogradu bo navdušila tako mlade kot stare. Foto: Nikola Matič

Namig: v bližini Biograda je otok najpopolnejše srčaste oblike na svetu Galešnjak. Najemite čoln in obiščite otok, a ne pozabite, da na njem ni nobene infrastrukture in objektov. Zaradi tega je še bolj romantičen, se vam ne zdi?

2. Začuti sol in veter na rivieri Nin

Dobrodošli v Ninu, najstarejšem hrvaškem kraljevem mestu. Odkrijte, zakaj je to najboljša romantična destinacija v Evropi.

Ninska riviera je znana po čudovitih peščenih plažah – Bilotinjak, Ždrijac in Kraljičina plaža spadajo med najboljše plaže na Hrvaškem in so zaradi plitvega in toplega morja še posebej priljubljene med družinami z otroki. Ne glede na to, katero lokacijo na rivieri boste izbrali, čudovitih plaž ne bo manjkalo. Ljubitelji kampiranja ne smejo zamuditi največjega kampa na tem območju, ki povezuje mesto Zaton in mesto Nin s čudovito peščeno plažo s številnimi aktivnostmi za vso družino. V Privlaki, ki še vedno živi svojo ribiško tradicijo, obvezno preverite gostinsko ponudbo, v majhnem kraju Vrsi, znanem po skritih plažah, pa je zabava zagotovljena z obiskom atrakcije za najmlajše - Buffalo Bill Cityja.

Ninsko riviero lahko odkrijete tudi z aktivno pustolovščino – izberite izlet s kajakom od Privlake do Vira ali Zatona ali se s kolesom podajte od ninskega zgodovinskega otočka mimo privlačne mini cerkvice sv. Nikole vse do Vira, otoka, ki je povezan z mostom, ali do skritih plaž v Vrsih.

Ukrotite valove in omejite veter na Ninski rivieri. Foto: Nikola Matič

Ko se boste želeli okrepčati, vsekakor poskusite šokol, posebno lokalno suhomesnato dobroto, pripravljeno po tajnih družinskih receptih.

Namig: obiščite Muzej soli in solin in okusite solni cvet, za katerega mnogi menijo, da je "kaviar soli".

3. Do otoka na dveh kolesih – odkrij otok Pag

Med več kot 300 otoki in otočki v zadrskem arhipelagu je zares težko izbrati samo enega. Otok Pag je poseben otok, idealen za kolesarjenje. Če se boste iz Zadra na dveh kolesih podali čez Paški most, se boste spustili na otok, ki je videti kot lunina površina, poln skritih zalivov. Obvezno obiščite njegovo središče, mesto Pag, kjer se boste lahko založili s spominki, kot je paška čipka, ki je pod Unescovo zaščito. Ko boste lačni, se odpravite v lokalne sirarne in poskusite izvirno specialiteto tega otoka, svetovno znan paški sir.

Če raje kot na kolesu raziskujete peš, vsekakor priporočamo različne pohodniške poti, ki vam bodo na povsem drugačen način prikazale paško lunino površino. Pag Outdoor ponuja štiri aktivnosti: kolesarjenje, pohodniško-tekaške poti, kajakaštvo in plezanje po vsem otoku. Super je, ker vam za večino teh poti ni treba biti v top formi. Poti so razdeljene v tri kategorije: nezahtevne, srednje zahtevne, zahtevne, opis poti pa ustreza terenu. Za tiste malo bolj izkušene je na voljo tudi pot na najvišji vrh otoka Sveti Vid, s katerega se odpira pogled na mogočni Velebit.

Gurmanski užitki s paškim sirom in olivnim oljem so osnova počitnic v Dalmaciji. Foto: Nikola Matič

Namig: burja je oblikovala tudi otok Pag. Zahvaljujoč temu vetru sta nastali dve najbolj znani otoški specialiteti – že omenjeni in nagrajeni paški sir in cenjena dobrota paška jagnjetina. Vsekakor poskusite!

4. Kjer se gora dotika morja - odkrij riviero Paklenica

Ne glede na to, po kateri poti in s katerim prevoznim sredstvom pridete v Zadrsko županijo, bodite pripravljeni na veličastno podobo Velebita. Tik pod goro je riviera Paklenica. Kristalno čisto morje, naravne prodnate plaže, gorski vrhovi, veličastni kanjoni in rečne brzice zagotavljajo avanturo ne glede na starost in fizično pripravljenost.

Središče riviere je Starigrad, znan kot izhodišče za obisk narodnega parka Paklenica in po svojih kilometrskih plažah, na katerih boste zagotovo uživali. Kajti kaj je boljšega od kristalnega morja, da si v njem spočijemo noge po celodnevnem pohodništvu po narodnem parku ali urah plezanja v najboljšem plezališču v tem delu Evrope – kanjonu Velike Paklenice. V Jasenicah pokukajte v podzemni svet v jami Modrič ali uživajte v spektakularnem razgledu na gore pri Tulovih gredah. V bližini pa je tudi znameniti Pueblo Plato iz kultnega filma o Vinetouju. Z njega je čudovit razgled na smaragdno lepotico – reko Zrmanjo. Ta reka, na kateri leži mestece Obrovac, ima dva obraza – Lepotico in Zver, vendar je spust po njej v kajaku in raftu popolnoma varen. Odkrijte zgodovino Novigrada - povzpnite se na trdnjavo Fortica, nekdanjo ječo. Za kosilo pa predlagamo znamenite novigradske klapavice.

Mogočne skale Velebita, ki jih je oblikovala burja, so krona zadrske pokrajine. Foto: Nikola Matič

Namig: vsekakor poskusite pršut v Ražancu ali Posedarju. Odkrijte, kakšna je zveza med burjo in videzom teh krajev ter okusom pršuta. In če želite spoznati Velebit, vam ponujamo pet načinov, kako ga najbolje doživeti.





Naročnik oglasnega sporočila je Turistička zajednica Zadarske županije.