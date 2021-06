Najstarejše slovensko mesto Ptuj je bilo pred dva tisoč leti, v obdobju Rimljanov, mogočno mesto Petoviona s približno 30 tisoč prebivalci. S kulturo in umetnostjo bogato mestno središče je vrelo od življenja, tako kot danes vre in brbota ptujska termalna voda, v kateri lahko uživate v Termah Ptuj. Mesto, v katerem se bogata zgodovina prepleta z žlahtno vinarsko tradicijo, pestrim kulturnim dogajanjem in edinstvenimi energijami reke Drave, v svojem objemu skriva doživetja, ki jih lahko okusite samo na Ptuju.

Na Ptujskem gradu si med drugim lahko ogledate pohištvo iz fevdalnega časa, neprecenljive zbirke pustnih mask, vojaške opreme, starih glasbil ter grajsko galerijo s portreti dinastije Herbersteinov.

V arhivski zakladnici Ptujske vinske kleti najdete tudi najstarejše vino Zlata trta iz leta 1917.

Športni navdušenci preprosto morate obiskati "Ptujsko morje", kjer lahko igrate odbojko na mivki, deskate, jadrate ali se vsa družina odpravi na vožnjo s kanuji, kajaki ali pedalini, naklonjeni avanturizmu pa lahko preizkusite tudi Vejkpark Ptuj.

V Pustolovskem park Betnava vas čaka sedem različno zahtevnih programov, speljanih po drevesih, drogovih in različnih brveh in vrveh.

Krajinski park Šturmovci ob Ptujskem jezeru kjer vas bo presenetil s čudovitimi prodišči, plitvinami ter travniki z redkimi drevesi, ki spominjajo na negovane grajske parke.

S kolesom lahko raziskujte idilično območje vinogradov v Halozah in v Slovenskih goricah.

Ste vedeli, da je Ptuj eden od največjih centrov mitraizma v Evropi, saj so tu odkrili pet svetišč, posvečenih bogu Mitri? Dve izvirni svetišči boga Mitre sta še vedno na ogled v neposredni bližini Term Ptuj.

V času Petovione pred 2000 leti je bila kultura term med Rimljani že močno razvita, saj je bilo po vsem rimskem imperiju v tistem času več kot 900 javnih kopališč, zgrajenih predvsem za potrebe vojske. Stari Rimljani so cenili zdravje, mir, počitek in sprostitev. Ta duh antičnih kopališč danes lahko okusite v Termah Ptuj, ki vam ponujajo wellness udobje po meri sodobnega človeka s pridihom starega Rima.

Ptujska naravna termalna voda, v kateri lahko uživate v Termah Ptuj, prihaja iz globine 1065 m in pronica skozi več vodoprepustnih peščenih slojev. Ob vrelcih, kjer izvira, so v Termah Ptuj stkali celovito zdravstveno, terapevtsko in unikatno sprostitveno ponudbo, ki krepi korak skozi življenje.

Superiorni 4-zvezdični Grand Hotel Primus je idealno izhodišče za odkrivanje skrivnosti najstarejšega slovenskega mesta, saj le korak od Ptuja ponuja udobje in zabavo za vso družino.

V Termalnem parku Terme Ptuj le korak od Ptuja vas čakajo tudi raznovrstni bazeni in največji sistem toboganov v Sloveniji, kjer se boste lahko sprostili in se osvežili po odkrivanju znamenitosti v okolici.