Odpotujte v Turčijo z Binetom Volčičem

Bineta Volčiča najbrž ni treba posebej predstavljati. Je eden naših najboljših chefov – mlad, inovativen in vedoželjen. Z njim lahko zdaj doživite razkošje okusov, ki bo od vas zahtevalo tudi nekaj aktivnosti. Turistična agencija Kompas je za ljubiteljske kuharje namreč pripravila kulinarično gurmansko doživetje , ki temelji na raziskovanju neznanega in okušanju novega. Vas zanima več? Berite dalje!

Tega, da gre ljubezen skozi želodec, ni treba posebej poudarjati. To, da lahko raziskovanje sveta združite s kulinaričnim doživetjem, pa je na slovenskem trgu nekaj novega in primernega za vse avanturiste, ki jih ni strah preizkušanja novega in neznanega.

Carigrad, kot ga je treba spoznati

Septembra lahko skupaj z Binetom za štiri dni odpotujete z letalom v Carigrad, kjer boste doživeli pristen stik s turško kulinariko. Načrtovane aktivnosti vključujejo obilico okusnih izletov – od okusnega kosila v tradicionalni turški restavraciji, kjer vam bo kuhar ponudil vpogled v sestavine in pripravo jedi, do spoznavanja začimb, obiska tržnice za nakup sestavin ter navsezadnje kulinarične delavnice v Binetovi družbi.

Podali se boste do bazarja, imenovanega Egipčanski bazar, kjer boste odkrivali skrivnosti orientalski začimb, okusili ulično hrano in tradicionalne sladice ter odkrivali skrivnosti restavracij, kavarn in trgovin. Spoznali boste obred pitja pravega turškega črnega čaja in ugotovili, da je to najznačilnejša turška pijača, ne kava, kot zmotno mislimo.

Ko rečemo Turčija, pomislimo tudi na "cag kebab" – vodoravno zložen jagnječji kebab z mesom, mariniranim v turških začimbah in zloženim na manjša nabodala, ki bo zagotovo tudi na meniju v dneh, ko se vam bo Turčija razgrinjala na prav poseben način.

Poleg bazarja bomo obiskali tudi tradicionalno sobotno tržnico, kjer svojo hrano nakupujejo domačini in kamor boste vstopili s svojim seznamom sestavin. Ob pomoči turških kuharjev in pod budnim Binetovim očesom boste namreč tudi sami pripravili več različnih jedi ter spoznali številne načine uporabe začimb, ki jih boste okusili med bivanjem v Carigradu, prav tako pa vam bodo razkrili skrivnosti turške kuhinje in njene bogate zgodovine.

Tik pred vrnitvijo v Ljubljano boste še zadnjič obiskali eno najbolj priljubljenih restavracij, kjer strežejo tradicionalni kurdski zajtrk. Poskusili boste lokalne sire z začimbami, kajmak, gosti jogurt, murtugo – kašo iz pšenične moke, Vanov slavni med in še kaj.

Vi samo pridete, za vse preostalo poskrbi Kompas

V ceno štiridnevnega gurmanskega potovanja v Carigrad so že vključeni letalski prevoz z vsemi pristojbinami in toplimi obroki na letalu, avtobusni prevoz z letališča do hotela in nazaj, tri prenočitve z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu s štirimi zvezdicami v samem središču mesta, celodnevni ogled Carigrada z vstopninami v legendarno Hagijo Sofijo in rimsko cisterno, kosilo v tradicionalni turški restavraciji in plovba po Bosporju, obred pitja čaja in turški kebab, kulinarična delavnica s kosilom ter tradicionalen kurdski zajtrk. Seveda bosta z vami ves čas Bine Volčič in slovenski vodnik, na sami lokaciji pa bo za še pristnejši vpogled v kulinarično destinacijo poskrbel tamkajšnji vodnik.

Mi se tokrat odpravljamo v Turčijo, toplo vabljeni, da se nam pridružite!

