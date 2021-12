Raziskovanje rudniških rovov s kolesom

Poiskali smo idejo za prav poseben izlet, na katerega se lahko podate s prijatelji. Ne samo da se boste razgibali in nadihali svežega zraka, ampak lahko vsak med vami, ki ima paket SUPR, z vsako obiskano točko osvoji enkratno še en dodaten gigabajt za prenos podatkov, ki z vami ostane vse življenje. To namreč svojim uporabnikom omogoča mladim prilagojen mobilni paket Telekoma Slovenije SUPR . Vse, kar morate storiti, je, da se odpravite na eno izmed številnih izletniških točk, na katerih vas čaka gigaspot. In to še ni vse – naročnikom paketa SUPR se do dopolnjenega 31. leta vsak mesec prišteje dodaten gigabajt. Eno izmed teh destinacij vam bomo predstavili danes. Gre za prav posebno izletniško idejo, ki vas ne bo razočarala.

Tudi kadar je zunaj hladno, morda celo sneži, se lahko s prijatelji odpravite na kolesarski izlet na prav posebno lokacijo. Nekam, kjer ni padavin in je temperatura vse leto stalnih deset stopinj Celzija. Že veste, kam vas bo popeljala naslednja pot? Lahko se odpravite na kolesarski izlet v notranjost gore. Nekdanje domovanje kralja Matjaža zajema več kot 350 let stare rudniške rove pod Peco, po katerih se je mogoče zapeljati z gorskim kolesom. Ta unikatna in nepozabna izkušnja.

Peca, v podzemlju katere biva kralj Matjaž.

Kolesarjenje v popolni temi

V podzemlju Pece je kar 800 kilometrov rudniških rovov, v katerih so pred več kot tristo leti izkopavali svinčevo in cinkovo rudo. Rudnik si je danes mogoče ogledati kar s kolesom, a le pod budnim očesom kolesarskega vodiča. Ta bo poskrbel, da boste pod Peco v varnih rokah.

Za kolesarjenje v podzemlju Pece potrebujete gorsko kolo, čelado in naglavno svetilko. Vse našteto si lahko tudi izposodite. Foto: Podzemlje Pece Čeprav na poti ni klancev, je gorsko kolo obvezno, saj je treba premagovati železniške pragove. Del obvezne opreme sta tudi čelada in naglavna svetilka. Če gorskih koles nimate doma, nikar ne skrbite. Vse našteto si je mogoče izposoditi. Presenečeni boste, kako prijetno je kolesariti v popolni temi med podzemnimi rovi.

Najprimernejša izhodiščna točka za to pustolovščino je v Mežici, kjer je tudi vhod v turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece. Skupaj z vodičem se boste odpeljali do vhoda v jamo na Igrčevem (643 m. n. v.) nad Črno na Koroškem, kjer se začne podzemna kolesarska pot. Vodič vas bo popeljal po več kot pet kilometrov dolgi edinstveni podzemni poti po opuščenih rovih pod Peco. Kolesarska pot poteka po eni od transportnih poti, po kateri so rudarji nekoč odvažali rudo.

Knapovske rove boste zapustil v dolini Breg pri Mežici. Čakata vas še dva kilometra poti do rudarskega muzeja v Mežici. Pred ogledom muzeja ne pozabite vrniti izposojene opreme. Ker podzemne poti niso čiste, je treba izposojeno kolo pred vrnitvijo tudi oprati.

Rezervacija: 02 87 00 180, info@podzemljepece.com Celotna pot traja približno 2,5 ure. Dolžina: 5 km pod zemljo, 1,5 km na površini Primerno za: skupine, odrasle, otroke od desetega leta starosti

Raziskovanje podzemnih labirintov s kajakom Foto: Podzemlje Pece

S kanujem po jamskem jezeru

Podzemno avanturo lahko po želji dopolnite z veslanjem s kajakom po jamskem jezeru. Tudi to je neverjetna izkušnja, ki je ne najdete kjerkoli. Pod Peco, kar 700 metrov pod površjem, so pravcata podzemna jezera. Po koncu proizvodnje rude je voda zalila rudniške odkope in tako so v popolni temi podzemlja nastala čarobna jezera.

V podzemlju Pece lahko tako v samo enem dnevu izkusite kar dve nepozabni doživetji. Izhodišče za veslanje s kajakom je pred rudarskim muzejem na Glančniku v Mežici. Od tam vas bo po 3,5 kilometra dolgi poti popeljal jamski vlak. Po pešpoti se po stopnicah spustite še 95 metrov globlje do nivoja vode, kjer se lahko s kajakom podate na raziskovanje podzemnih labirintov.

Kako se je v podzemlju Pece razvil turizem?

Mežica: od rudarstva do turizma Foto: Podzemlje Pece

Ker so edina stalnica spremembe, je ključ do gospodarskega uspeha sposobnost hitrega prilagajanja. Da je to mogoče, so dokazali v Mežici. Po 350 letih so leta 1994 ustavili proizvodnjo svinčeve in cinkove rude v mežiških rudnikih, saj se kopanje rude ni več izplačalo. Presenetljivo, a iz rudarstva so se podali na pot uspeha s turizmom. Popotnikom so ponudili možnost raziskovanja jamskega sistema na poseben način. Ne samo peš, na pustolovščino se lahko podajo kar s kolesom ali kajakom.

Toda pozor, raziskovanja se lahko, četudi v družbi, lotite samo z vodičem, sicer se lahko med 23 etažami in skoraj tisoč kilometri rovov hitro izgubite. Kaj še čakate? Odpravite se na svojo naslednjo avanturo in osvojite še dodaten gigabajt za cel lajf.