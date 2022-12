Raziščite najlepše lokacije na otoku sreče

Rab je, zahvaljujoč blagemu mediteranskemu podnebju in vegetaciji, razbrazdani in sončni obali, smaragdnem morju, privlačni naravni lepoti, tudi prastari kulturi z različnimi civilizacijami od Antike do danes, turistom vedno veliko ponujal. Tudi dandanes je tako. Otok Rab je svoje drugo ime "otok sreče" dobil že v obdobju starih Rimljanov, a to ime upravičuje še danes. Čudovite plaže, očarljiva narava, intimni zalivi, stari zvoniki in odlična gastronomska ponudba – vse to je del otoka Raba .

Rab je pravi biser Jadranske obale, ki leži v Kvarnerskem zalivu, radi pa ga obiskujejo družine, mladi in tudi starejši. Čeprav ga okoliški otoki po površini prekašajo, svojo edinstvenost nadomešča s številnimi smaragdnimi zalivi, bogato kulturno dediščino in geološkimi prizori, ki jemljejo dih. Prav zato so prva stvar, za katero priporočamo, da obiščete na Rabu, plaže in zalivi!

Park-gozd Komrčar leži na samem začetku polotoka in je dom pestre flore in favne. Če se sprehodite po gozdnem parku, boste lahko videli ciprese, agave, jelke, smreke, primorski bor in še posebej zanimivo indijsko figo. Glede na to, da je park-gozd Komrčar v bližini središča Raba, se, če postanete lačni, ustavite in se okrepčajte.

Odkrijte čare rabske kuhinje

Skoraj vsaka restavracija ponuja veliko izbiro rib in mesa, kot to zahteva prava sredozemska kuhinja! Poleg tega ima Rab široko paleto konob in restavracij z znakom kakovosti Kvarner Gourmet, kjer boste zagotovo uživali v veliki izbiri pristnih jedi in odličnih vin. Rabska kuhinja je sicer zelo preprosta in blago začinjena, a izjemno okusna, predvsem zato, ker so živila lokalno pridelana ali sveže ulovljena. Na Rabu je več kot 300 restavracij (od tega jih je 50 v Loparju).

Droben pesek in čudovito turkizno morje

Kar dela Rab res poseben, so plaže, zaradi katerih je to sanjska destinacija. Zanje sta značilna droben pesek in čudovito turkizno morje, ki se v poletnih mesecih v povprečju segreje do 25 °C. Največja, a tudi najbolj priljubljena je Rajska plaža, ki ponuja peščico vsebin: od barov in ležalnikov do parasailinga. Čeprav je najbolj priljubljena in privablja veliko število obiskovalcev, je kakovost morja vedno visoka, zato je prejela priznanje modra zastava.

Obiščite srednjeveški Rab

Poleg čudovite narave vas bo Rab navdušil s slikovitimi mesti, kjer se boste počutili kot doma. Mesto Rab je prepoznavno po srednjeveškem obzidju in štirih značilnih zvonikih, za katerimi se skriva zanimiva zgodba. Vsak od njih ima višino v metrih, ki je enaka povprečni temperaturi (dobi, v kateri so bili zgrajeni) na letni čas, kar pomeni, da je najvišji zvonik povezan s poletjem, najnižji pa z zimo. Ulice mesta Rab so s svojimi posebnostmi in skritimi kraji idealne za raziskovanje kulture in zgodovine kraja.

Vse za aktivni dopust

Rab je zaradi prečudovite narave in organiziranih tur tudi idealna destinacija za aktivnejši oddih. Na poti lahko odkrijete čarobne pokrajine, stare kamnite hiške in redke naravne lepote. Ljubitelji aktivnega dopusta zagotovo ne bodo razočarani, če se odločijo za obisk otoka Raba, saj jih poleg kilometrov dolgih peščenih plaž čakajo tudi pohodniške, pohodniške in kolesarske poti – a tudi če ste začetnik, ne obupajte, saj poti niso zahtevne in jih lahko obvlada vsak.

Najbolj znana je Premužićeva pot, njen začetek je prepoznaven po suhih zidovih, vodi pa do Fruške Lokve – oaze, ki jo uporabljajo za napajanje rabskih ovac. Poleg ovac lahko na pohodu srečate fazane, zajce in srne. Poleg Premužićeve poti je tu še Rab–Maman trail – 14 km dolga pot. Začne se pri mestnem obzidju v samem srcu mesta Rab in vodi vzdolž zaliva Sv. Eufemije in nato prek Kampora do zaliva Dumići vse do otočka Maman. Za karkoli se boste odločili, zagotovo vam ne bo žal in se boste na Rab vračali leto za letom!