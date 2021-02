Priljubljena ljubljanska pohodniška točka je zdaj videti drugače #foto

V preteklih dneh je Mestna občina Ljubljana (MOL) v mestnem gozdu Golovec postavila informativne, označevalne in usmerjevalne table, lesene klopi, mize in podeste ter več učnih točk, vse to v okviru evropskega projekta URBforDAN.

Na Golovec z osmih vstopnih točk

Uredili so osem vstopnih točk, in sicer na lokacijah Center – Hradeckega, Štepanjsko naselje, Hrušica, Bizovik, Orle, Poligon na spodnjem Rudniku, London (Peruzzijeva) in Rakovnik. Tam so postavili informacijske table in na treh lokacijah - Hradeckega, Rakovnik in London - dodali stojala za kolesa.

Foto: arhiv MOL

Dve večji informacijski tabli so postavili še znotraj gozda na dveh ključnih križiščih, namestili pa so tudi 30 lesenih stebrov oziroma totemov za usmerjanje obiskovalcev in 13 stebričkov za izobraževanje oziroma obveščanje. Med njimi so označene tri gozdne igralnice, ki jih za igro in učenje uporabljajo predvsem okoliški vrtci in šole.

Foto: arhiv MOL

Kot so pojasnili na MOL, so tabele in totemi namenjeni predvsem usmerjanju, obveščanju, ozaveščanju in izobraževanju uporabnikov mestnega gozda Golovec. Na tablah je prikazan podroben zemljevid območja in okolice, poteki vseh poti za obiskovalce in njihova navezava na mestno prometno infrastrukturo v okolici mestnega gozda, označene pa so tudi različne zanimive točke.

Foto: arhiv MOL

Posebno pozornost so namenili gozdni pedagogiki in uredili več učnih točk, med katerimi so kot še posebej zanimivi izpostavili gozdni učilnici oziroma učna pripomočka – vitrina za predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu in gozdni planetarij. Namenjena sta izobraževanju tako otrok in mladine kot odraslih obiskovalcev.

Predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu Foto: arhiv MOL

Gibanje v naravi za razvoj otroških možganov

"Pri tem smo se naslonili tudi na ugotovitve strokovnjakov, da gibanje in dejavnosti v naravi, še posebej v gozdu, spodbujajo razvoj možganov pri otrocih in krepijo njihovo celostno zdravje," so poudarili na MOL, "pozitivni učinki rednega preživljanja časa v naravi so vidni na različnih področjih: od izboljšanja gibalnih veščin, miselnih sposobnosti do večje čustvene stabilnosti, zmanjšane agresivnosti in krepitve socialnih veščin. Poleg tega redni stiki z naravo pripomorejo tudi k oblikovanju odgovornega odnosa do okolja in družbe."

Foto: arhiv MOL

"Gozdna pedagogika se udejanja na različne načine glede na starostne skupine. Predšolski otroci potrebujejo naravno gozdno okolje za igro in spoznavanje gozdnih živih bitij – zato so v gozdu določene tri gozdne igralnice. Ostalih deset gozdnih učnih točk je namenjenih vsem obiskovalcem," je ob tem dejal vsebinski vodja projekta URBforDAN Jurij Kobe, "nedavno sem na Golovcu srečal vzgojitelja, ki se je z vrtčevskimi otroki ob planetariju pogovarjal o Velikem vozu."

Gozdni planetarij Foto: arhiv MOL

Klopi za sedenje in počitek, ne za telovadbo

Na trasi Poti spominov in tovarištva so zamenjali 11 lesenih miz in 30 klopi, na drugih lokacijah pa namestili še dodatnih pet lesenih miz in 20 klopi. Pri tem na MOL opozarjajo, da so klopi namenjene sedenju in počitku, ne pa telovadbi, s katero uporabniki umažejo ali drugače poškodujejo opremo, s čimer odvračajo druge potencialne uporabnike k uporabi te opreme.

Foto: arhiv MOL

"Tihi" ploščadi za sproščanje

Za sprostitev sta sicer namenjeni še dve novosti - leseni ploščadi, ki so jih namestili na "tihih območjih" pri Malem bajerju na Rakovniku ter ob Dolgem potoku v Štepanjskem naselju.

"Mestni gozd Golovec kljub bližini mesta ponuja kotičke, kamor mestni hrup ne seže. Mirni kotički v naravi nam omogočajo, da se umirimo, sprostimo, pozabimo na vsakdanje skrbi in začutimo naravo z vsemi svojimi čutili," so namen "tihih" ploščadi pojasnili na MOL.

Lesena ploščad za sproščanje pri Malem bajerju Foto: arhiv MOL

Ob predstavitvi novosti so na mestni občini vse obiskovalce prosili za spoštljivo vedenje na tem območju ter skrb za novo urbano opremo, ob tem pa predlagajo, da za dostop do Golovca v čim večji meri uporabljajo javni prevoz oziroma tja pridejo peš ali s kolesom.

Oglejte si še: