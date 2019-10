Nova slovenska pridobitev, ki vam bo vzela sapo #foto #video

Skupnost Julijskih Alp je danes v Logu pod Mangartom odprla novo daljinsko pohodniško pot okoli Julijskih Alp. Skupna dolžina poti znaša 270 kilometrov, reliefna razgibanost pa bo pohodnike popeljala vse od 10 tisoč metrov vzpona do prav tolikšnega spusta.

Trasa je razdeljena na 16 etap, njihova povprečna dolžina pa znaša okoli 17 kilometrov, za katero bo pohodnik porabil približno pet ur hoje.

Pot bo pohodnike popeljala skozi Bled, Bohinj, Brda, Dolino Soče, Gorje, Kranjsko Goro, Jesenice, Radovljico in Žirovnico. Foto: Posnetek zaslona: Spletna stran Bohinj.si

Okvirna trasa Juliane:



Rateče–Mojstrana

Jesenice–Žirovnica–Radovljica–Bled

Pokljuka–Ribčev laz–Bohinjska Bistrica

Vrh Bače–Grahovo–Most na Soči–Tolmin–Kobarid–Bovec

Log pod Mangartom–Predel–Rajbelj–Rateče



Pot poteka v smeri urinega kazalca in je glede na zahtevnost razdeljena na priporočljive etape.

O kakšni poti je pravzaprav govora?

Gre za povezovalno, krožno pot, ki bo po že ustaljenih poteh obkrožila Julijske Alpe in bo pohodniku omogočila spoznavanje njihovih najlepših predelov z zunanje strani, stavi pa tudi predvsem na občudovanje Julijcev iz dolin in razglednih točk.

Foto: Aleš Krivec (Bohinj.si)

Kot obljubljajo snovalci projekta Skupnost Julijskih Alp, v katero se je povezalo deset gorenjskih in posoških občin, glavni cilj poti, kot že omenjeno, ni osvajanje gorskih vrhov, temveč doživetje utripa življenja v Julijcih in spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskega gorskega sveta, ki ga odlikuje tudi neizmerna biotska raznovrstnost.

Foto: Jošt Gantar (Bohinj.si)

"Pešci, ki se bodo sprehajali po okoliških krajih, bodo vsekakor imeli priložnost spoznati dinamiko vsakdanjika na vasi in ljudi, ki tu živijo. Obiskovalci pa se bodo lahko seznanili tudi z znanji in običaji, ki se iz roda v rod niso pozabili," še pojasnjujejo.

Namen trase je obračanje pozornosti k preprostosti življenja

Kot so zapisali, je pot osebnega romanja k sebi, naravi in njeni lepoti. Ob spoznavanju rek, jezer, slapov, gozdov, skal, travniškega in gorskega sveta bo predvsem osebni izziv iskanja lastne vloge v odnosu do narave in odgovornega turizma.

Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

Pot, ki je primerna za vse

Etape so večinoma ravninske, zato so primerne za vse "okuse" oz. nivoje fizične pripravljenosti. Po zahtevnosti izstopa samo vzpon od Bleda do Pokljuke, zato je pot primerna tako za ljudi vseh starostnih skupin kot tudi za družinske izlete.

Za lažjo orientacijo na poti bo pohodnike na trasi usmerjal elektronski vodik, v kratkem pa bo na voljo tudi aplikacija za mobilne telefone. Prav tako je v nastajanju vodnik v knjižni obliki, ki bo poleg osnovnih informacij ponudil tudi vpogled v doživetja, ki obiskovalce čakajo na posameznih etapah.

Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

Kot je že pred časom za Siol.net dejal Klemen Langus, koordinator Skupnosti Julijske Alpe in direktor javnega zavoda Turizem Bohinj, je pot sama po sebi gradnik Julijskih Alp in njihova povezovalna rdeča nit, ki bo v prihodnosti temelj iskanja odgovorov na pereča vprašanja razvoja turizma. Kot je še pojasnil, gre za usmerjanje obiska in dvig lokalne ekonomije ter podporo trajni mobilnosti.

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Trajnostni turizem, ki ohranja naravo

Kot so še poudarili avtorji projekta, so ob vse bolj množičnem obisku, ki so ga bile deležne različne destinacije v Julijskih Alpah, iskali način za ohranitev okolja, da bodo tudi prihodnje generacije lahko živele od turizma, in način, kako ohraniti okolje zdravo za lokalno prebivalstvo.

Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

"Ukvarjamo se predvsem z upravljanjem turističnih krajev na način, ki omogoča na eni strani kakovostno doživljanje kraja obiskovalcem in na drugi strani izboljšanje življenja lokalnega prebivalstva," so izpostavili.