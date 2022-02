Prenovljena vila v Bohinju polnoletne razvaja z najvišjim udobjem

Bohinj ima tudi med Slovenci prizvok čarobnosti in skoraj vsak med nami si vsaj enkrat letno želi obiskati ta kraj, se napolniti z magično energijo in uživati v vseh lepotah in razvajanjih, ki jih turistični biser ponuja svojim gostom.

Lani jeseni so tako spet pripravili seznam najlepših krajev v Evropi, na katerega so zaradi prelepe narave uvrstili tudi Bohinj. Obiskovalci, ki želijo slediti nasvetom urednikov CNN-a, morajo obiskati slap Savica, se sprehoditi po šarmantni Stari Fužini in s kolesom ali peš raziskati okolico jezera. Možnosti je pa seveda veliko več in čisto vsak ima svoj način uživanju v bohinjskih lepotah, ki najbolje ustreza njegovemu življenjskemu slogu.

Na dopust v enega najlepših krajev v Evropi

Zelo raznolika turistična ponudba kraja, ki ponuja nastanitve za avanturiste, pohodnike, družine, pa tudi za zahtevnejše goste in ljubitelje kampiranja, je na srečo dovolj butična, da ima čisto vsak lahko občutek, kot da je sredi raja. Bohinja se še vedno ni dotaknil množični turizem, zato si tudi najzahtevnejši gostje, ki si želijo predvsem miru, posebne turistične ponudbe in popolnega sproščanja, tukaj lahko privoščijo odklop od divjega vsakdanjega ritma.

Hotel, ki zna prisluhniti prav takšnim potrebam gostov, ki iščejo udobje na najvišji ravni in izkušnjo ekskluzivnega bivalnega udobja, vrhunsko postrežbo in luksuz s pridihom preteklosti, stoji pod krošnjami zaščitenega sto let starega drevoreda.

Tam ne boste našli povprečne ponudbe, ampak nekaj, kar izstopa iz običajne turistične ponudbe, zato morate vsi, ki želite doživeti 130-letno hotelsko tradicijo, ki vas zanima okus vrhunske kulinarike in bi radi spoznali prijazno osebje, doživeli odlično postrežbo ter preizkusili izjemen wellness, vstopiti v razkošje hotela Sunrose 7 v Bohinju .





Združitev modernega dela zgradbe z zgodovinsko vilo

Najprej vas bo očarala zunanjost. Hotel z najdaljšo tradicijo v Bohinju Sunrose 7 je bil zgrajen davnega leta 1890. Od takrat je užival izjemen ugled in sloves, saj je gostil višje uradnike in inženirje, ugledne zdravnike, pa tudi različne pomembne dogodke. Med najpomembnejšimi je zagotovo obisk prestolonaslednika Franca Ferdinanda in članov kraljeve avstro-ogrske družine.

Hotel so leta 2019 v devetih mesecih popolnoma prenovili. Avstro-ogrska vila, zgrajena leta 1890, je bila v tako slabem stanju, da so morali objekt rekonstruirati. Pri oblikovanju stavbe je bilo treba sodobnejši stekleni del, ki je nadomestil staro jedilnico brez večjih steklenih površin, smotrno priključiti celoti. Velik arhitekturni izziv je predstavljala združitev modernega dela zgradbe z zgodovinsko vilo, tako da novi del ne bi "preglasil" izvirne zgradbe in njenega vključevanja v prostor.

Preplet tradicije in sodobnosti

V trietažni vili je urejenih 18 individualno zasnovanih sob, ki so opremljene z unikatnim pohištvom, narejenim iz lokalnega, masivnega lesa. Že ob načrtovanju prenove so imeli v mislih najboljše materiale, ki so jih izbirali po principu dolgoročnih koristi, da zagotavljajo manjšo porabo energije, imajo dolgo življenjsko dobo in omogočajo prijetnost bivanja.

Sobe v starem delu objekta so urejene v stilu Avstro-Ogrske vile, sodobna razširitev objekta pa ponuja sobe, kjer se srečata moderni in lokalni stil. Sobe v vili dajejo tradicionalen občutek, sodobne sobe pa imajo minimalistično alpsko zasnovo. Oba stila nevidno povezuje novo stopnišče, ki prepleta tradicionalno in sodobno, pravo piko na i pa dodaja lestenec iz ročno kovane medenine.

Detajli, ki pripovedujejo lokalne zgodbe

Luksuzni hotel je zasnovan tako, da ustvarja občutek domačnosti z domiselnimi dodatki iz lokalnega okolja. Na vhodu goste pozdravi prijazna ovca, v knjižnem kotičku pa na steni goste navdušuje jelen Stanko. Preddverje se odpira proti velikanski stekleni steni z razgledi na zaščitene kostanje, vrt in reko.

Restavracijsko steno krasijo elegantni črni krokarji na počrnjeni leseni steni. Izrazita je tudi železarska in kovaška dediščina, ki se odraža v številnih ročno izdelanih kovinskih predmetih in seveda restavrirani balkonski ograji z ornamenti.

Hotel, kjer ponujajo digitalno razstrupljanje

Nadstandardno opremljen hotel, ki se odlikuje tudi zaradi visoke ekološke zavezanosti trajnosti, sprejema goste, ki potrebujejo tudi digitalno razstrupljanje – oddih brez telefona, televizije in interneta. Poleg tega je vstop v luksuzni hotel dovoljen samo polnoletnim, kar je še dodatno zagotovilo, da se boste resnično lahko odklopili od vsakdanjega življenja.

Gostom je po posebni ceni na voljo vstop v bazene in savne v Aquapark & Wellness Bohinj, prav tako pa tudi v Ekskluzivni wellness v Bohinj ECO Hotelu s čudovitim panoramskim bazenom in pogledom na Julijske Alpe.

Na pragu Triglavskega narodnega parka se boste lahko prepustili odlični družbi in iskreni gostoljubnosti ter uživali v kraljevski postrežbi. Na obrežju reke boste občudovali okoliške gore in se prepustili vrhunski kulinariki, ki jo kuharski mojstri ustvarjajo z vso ljubeznijo. Z omamno dišečo kavico na mizi v senci stoletnih kostanjevih dreves se bo čas ustavil, osvežili boste svoje telo in duha.

Hotel je idealna izbira za pare, ki iščejo miren oddih in sprostitev v butičnem hotelu, ki ga odlikujejo tudi same odlične ocene, kjer znajo ceniti tradicijo in so pozorni do detajlov, tako da je vsak korak v hotelu zgodba zase in skok v drugo obdobje preteklosti. Nastanitev je tudi odlično izhodišče za raziskovanje okoliških hribov.

Celoten hotel samo za vas Za najzahtevnejše goste ponujajo tudi t. i. Full House. Gre za full-service najem vile v Bohinju . Popolna privatizacija vseh prostorov hotela vključuje najem hotelskih sob, celotnega preddverja, vrta, parkirišča in seveda Kavarne pod kostanji, kar je še posebej dobrodošlo za poslovne namene in večje zasebne dogodke.

Sproščujoč intimni wellness Zlata vila

V hotelu so na voljo vrhunske storitve wellnessa Zlata vila, ki ponuja sedem elementov sprostitve: razkošje osvežilnega ledenega slapu Grmečica za knajpanje, masažno kopel iz žlahtnega nerjavnega jekla v odtenku Triglavskih sedmerih jezer, biserno kopel z ioniziranim pokljuškim zrakom, finsko savno, aromatizirano z domačimi bohinjskimi zelišči, bohinjski dež in vroče-mrzlo masažno prho, zvočno terapijo bohinjskih gozdov ter ognjen krst ročno izdelanih lantern. Wellness sprejme do šest oseb in je vključen v ceno sob višjih kategorij, ponuja pa tudi masaže, nego telesa in obraza, piling in posebne tretmaje za pare. Intimni prostor za sproščanje je odet v odtenke črne železove rude, ki jo dopolnjujeta masivni les ter zlata barva v prostoru za počitek.

Edina kavarna v Bohinju, ki je namenjena le odraslim

Kavarna pod Kostanji in hotelska restavracija se nahajata ob reki Belci na zasebnem vrtu v Bohinjski Bistrici ob Ceconijevem parku. Ta znamenita lokacija je že vse od leta 1890 razvajala goste, ki so jih privabljale sence kostanjevih krošenj, dober glas o odlični hrani, prijazno osebje in melodije rečnega toka. Pohvalijo se lahko z odlično slovensko kavo, domačimi slaščicami, pitami, piškoti in drugimi prigrizki, ki so radi v središču pozornosti, pripravljajo pa tudi veganske in vegetarijanske jedi. Bohinjske dobrote so zapakirali v recepte, ki so jih z ljubeznijo pripravljale že naše babice. Zato je v njih še več ljubezni, dodali pa so jim še svoje ime in pečat modernosti.

Rezervirajte svojo mizo v butičnem hotelu Sunrose 7 in v Kavarni pod kostanji, edini kavarni v Bohinju, ki je namenjena le odraslim.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Sunrose 7 je za izjemno kakovost in avtentično doživetje ter trajnostno poslovanje prejel mednarodne certifikate in nagrade: Travelife Gold, Green Key, Slovenia Green Accommodation in Slovenia Green Cuisine ter certifikat Bohinjsko / From Bohinj.