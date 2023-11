Praznično dogajanje v hotelu Kempinski Palace Portorož

Oglasno sporočilo

Praznični čas je pred vrati, hotel Kempinski Palace Portorož pa bo poskrbel za to, da si ga bodo obiskovalci zapomnili z veselimi praznovanji. Na razpolago bodo številni dogodki, praznična praznovanja in privlačne ponudbe.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Praznovanje veselega decembra se bo začelo v petek, 1. decembra 2023, z uradnim odprtjem tradicionalnega božično-novoletnega sejma v zgodovinskem parku pred hotelom, ki ga bosta skupaj gostila Kempinski Palace Portorož in Turistično združenje Portorož. Prav tako bosta 1. decembra na sporedu praznični prižig lučk in koncert skupine BQL.

Božično-novoletni sejem bo vsak konec tedna odprt od 1. do 17. decembra (od 1. do 3. decembra, od 8. do 10. decembra, od 16. do 17. decembra). V prazničnem obdobju od 22. decembra do 7. januarja bo odprt vsak dan.



Foto: Kempinski Palace Portorož

V sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož se 26. decembra 2023 od 16. do 20. ure v Kristalno dvorano hotela Kempinski Palace Portorož vrača vsakoletni spektakel - Festival penin.

Na degustaciji različnih penečih vin bodo obiskovalci prejeli kristalni degustacijski kozarec za penino, ki ga bodo lahko odnesli domov. Gostje bodo lahko poskusili peneča vina iz regije, na voljo pa bo tudi izbor francoskih šampanjcev. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke: ekipa hotelskih kuharskih mojstrov bo pripravila lokalne istrske jedi. K prijetnemu vzdušju bo prispevala tudi živa glasba.

Gastronomski navdušenci lahko svoje peneče razvajanje še nadgradijo: izberejo lahko paket Gourmet Sparkling, v katerem degustaciji penečih vin na festivalu sledi degustacijska večerja s štirimi hodi in penečo vinsko spremljavo v hotelski restavraciji Sophia, priporočeni s strani Michelin Guide.

KEMPINSKI DREVO OBDARITVE

Božič je čas obdarovanja, prinesel pa bo tudi dobrodelni pridih. V avli portoroškega hotela Kempinski je zdaj že tradicionalno postavljeno prav posebno drevo. Kempinski drevo obdaritve bodo krasili boni različnih vrednosti, ki jih lahko gostje kupijo in z donacijo prispevajo k obdaritvi socialno ogroženih otrok. Z zbranim denarjem bo namreč hotel kupil darila za otroke iz socialno ogroženih družin v okolici.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Božič ni le čas za obdarovanje in družino, ampak tudi čas vrveža in stresa. Gostje se bodo lahko razvajali s prav posebno aromaterapija masažo s toplim oljem z aromo cimeta, srebrne jelke in kardamoma. Z vonjem zimskih praznikov lahko za 50 ali 80 minut popolnoma sprostite um in telo, masaža pa prav tako poskrbi za poseben lesk in da koži praznični sijaj, ki osvetli vsako večerno obleko!

Tisti, ki si želijo nekoliko bolj romantičnega prazničnega vzdušja, pa se lahko razvajajo z zimskim oddihom v dvoje s steklenico šampanjca v jacuzziju v zasebni sobi za tretmaje v dvoje.

Če želite v tem prazničnem času obdariti vam posebno osebo, imamo za vas že pripravljeno darilo! Le zakaj ji ne bi podarili darilnega bona, ki ga lahko unovčite za več deset edinstvenih doživetij, kot so hotelska namestitev in oddih za konec tedna, čarobno spa razvajanje, večerje in pijače ter druge storitve. Z nakupom darilnega bona za eno od prilagojenih razkošnih storitev, ki jih ponuja hotel, podarite najlepše darilo - doživetje. Podarite darilo, ki ne bo nikoli pozabljeno.

Božič je čas družinskih srečanj. Da se izognete stresnemu delu in kuhanju za najdražje, so v portoroškem luksuznem hotelu pripravili posebno večerjo, s katero bo srečanje z družino in prijatelji na božični večer še bolj nepozabno in posebno. 24. in 25. decembra lahko gostje uživajo v okusnih prazničnih obrokih v restavraciji Sophia, priporočeni s strani Michelin Guide. Chefi restavracije Sophia so za to praznovanje pripravili poseben meni, poln prazničnih sezonskih okusov. Gostje lahko izbirajo med ribjim in mesnim menijem, ki ju krasijo značilni božični okusi s posebnim istrskim pridihom. Cena menija je 90 evrov na osebo.

Foto: Kempinski Palace Portorož

ZLATO NOVO LETO V KEMPINSKI PALACE PORTOROŽU Praznovanje najdaljše noči v letu s hotelom bo to leto potekalo na temo Ruby Red. Gostje lahko izbirajo med svečanim bifejem v bleščeči Kristalni dvorani ali degustacijskim menijem v elegantni gurmanski restavraciji Sophia. Čarobni večer se bo začel ob 19. uri v hotelskem piano baru Palace Clubu z "mehurčki in prigrizki".



Restavracija Sophia bo ob čarobnih melodijah dueta Tyna Ze & Andrea Girardo navdušila s šesthodnim degustacijskim menijem. Cena menija je 325 evrov na osebo. V Kristalni dvorani lahko gostje uživajo v izvrstni bife večerji s servirano glavno jedjo ob spremljavi žive glasbe. Cena menija je 245 evrov na osebo. Zabava in after party se bosta ob živi glasbi nadaljevala v baru Palace club do jutranjih ur.

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ D. O. O.