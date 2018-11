Pravi raj za silvestrski oddih v termah

Čez leto se neprestano prilagajamo, poskušamo speljati vse obveznosti in biti na razpolago, zato si za zadnji dan v letu privoščimo nekaj posebnega. Prepustimo se strokovnjakom za razvajanje, ki nas pričakujejo v najlepših slovenskih termah.

Romantična okolica slovenskih zdravilišč, blagodejna termalna voda in vrhunske gostinske storitve nam bodo vlile dovolj energije za uspešen začetek novega leta. Sava Hotels & Resorts je največja veriga hotelov in letovišč v Sloveniji, ki ponuja široko izbiro termalnih hotelov za vse priložnosti in okuse.

Njihova silvestrska ponudba nam bo pričarala nepozabne trenutke - v Termah Banovci, Zdravilišču Radenci ali Termah Ptuj. Po sproščujočem kopanju v termalni vodi, wellnessu in odlični kulinariki se bomo prepustili kulinaričnim presežkom in se potepali po očarljivi okolici.

Potep v preteklost

Foto: Getty Images

Tako kot ptujski termalni vrelci tudi okolica Term Ptuj puhti od življenja.

Najstarejše slovensko mesto se ponaša z bogato dediščino preteklosti. Večina osrednjega dela mesta je pod spomeniško zaščito. Potopimo se v preteklost najstarejšega slovenskega mesta in njegovo vinorodno okolico. Odkrivanje okolice term nam bo zagotovo dalo nov polet. Obiščemo lahko Ptujski grad, ptujsko vinsko klet in se odpravimo na potep po haloških gričih.

Stoletje zdraviliške tradicije

Vinska pot Jeruzalem Foto: Sava Hotels & Resorts

V Radencih, pod severnimi obronki Slovenskih goric izvira svetovno znana mineralna voda. Bivanje v Zdravilišču Radenci, kjer že sto let negujejo zdravje, je v celoti posvečeno našemu zdravju.

V deželi ob Muri pod obronki čudovitih vinogradov Radgonsko-Kapelskih goric bomo odkrili radodarno naravo, ki nas razvaja z več kot 250 sončnimi dnevi v letu. Sončni dnevi ustvarjajo popolne razmere za zorenje trte in pridelavo najboljše slovenske penine. Vendar pa penina niso edini mehurčki, po katerih slovi okoliš. Najslavnejši so mehurčki vrelcev v obliki mineralne ali termalne vode, vsake s svojimi pozitivnimi učinki na zdravje.

Sproščeno okolje Prlekije

Prlekija je dom pravljičnih bitij in melodičnega narečja. Resničnost ima tukaj poseben, pravljičen pridih, saj je obdana s starodavnimi legendami in nas razvaja z domačnostjo iz babičine kuhinje.

Podamo se lahko po neskončnih vinskih poteh in uživamo v lokalnih kulinaričnih dobrotah. Prleška kuhinja uporablja veliko kaš, tudi ajdovo. Hotelska restavracija Term Banovci dnevno na meni uvršča lokalne jedi, tako da imamo veliko priložnosti, da okusimo prleško kulinariko. Priprave prleških jedi pa se lahko naučimo neposredno pri mojstrih.

Banovski termalni vrelec je dediščina nekdanjega Panonskega morja. Bogat s fluoridom pripomore k dobremu počutju, predvsem pri revmatskih tegobah. Bazeni so primerni za vse člane družine, ob njih pa se vedno kaj dogaja.

Nekaj idej, kje preživeti letošnje Silvestrovo:

Zdravilišče Radenci (od 28. 12. 2018 do 3. 1. 2019) Zdravilišče Radenci Foto: Sava Hotels & Resorts Paket Gala silvestrovanje za goste hotelov Radin in Izvir vključuje: gala silvestrovanje v restavraciji Hotela Radin,

novoletni brunch,

polpenzion,

neomejeno kopanje v termah. Paket Silvestrovanje v Kavarni Swing vključuje: silvestrovanje v kavarni Swing,

novoletni brunch,

polpenzion,

neomejeno kopanje v termalnem kopališču.

Terme Banovci (od 28. 12. 2018 do 3. 1. 2019) Foto: Sava Hotels & Resorts Paket Gala silvestrovanje v hotelskem naselju Zeleni gaj vključuje: silvestrsko gala večerjo v restavraciji,

novoletni brunch,

polpenzion.