Pot pod roke

Yosemite Foto: Getty Images

In tovrstnim popotnikom ta čas še vedno ostaja na voljo zgolj virtualen sprehod po največjih znamenitostih sveta, pri čemer je na svetovnem spletu (brezplačno) res na voljo skorajda vse. Tako se lahko podamo po naravnih parkih v ZDA, na primer po kalifornijskem parku Yosemite, kjer nam med drugim kamera v rokah snemalca še bolj približa pristni občutek potepanja. Lahko se tudi brez strahu približamo havajskim ognjenikom ali pa se na povsem drugi strani sveta z Davidom Attenboroughom potopimo v podvodni svet in raziščemo Veliki koralni greben. Pod vodo si lahko ogledamo tudi kar nekaj ostankov davno potopljenih ladij, v Egiptu zakorakamo v grobnice faraonov, se podamo na dogodivščino v namibijsko puščavo ali uživamo v severnem siju, virtualno pa se lahko sprehodimo tudi po eni največjih znamenitosti sveta – kitajskem zidu.

Tadž Mahal Foto: Pixabay

Številne znamenitosti, ki so na seznamu Unescove dediščine, so prav tako dosegljive z le nekaj kliki, na primer Tadž Mahal, pariška palača Versailles, Stonehenge, spominski park v Hirošimi itd. Če vas bolj zanimajo velemesta, pa prav tako ni težav – London, Amsterdam, Rio de Janeiro z znamenitim kipom Kristusa Odrešenika itd., vse to vam je na voljo. In če vam to še vedno ni dovolj, je Nasa s posnetki z misije iz leta 2012 poskrbela, da lahko "stopite" tudi na Mars.

Rio de Janeiro Foto: Thinkstock

Seveda pa je pri tej obliki alternativnega popotovanja po svetu zelo pomembno, da imamo dobrega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Seveda pa je pri tej obliki alternativnega popotovanja po svetu zelo pomembno, da imamo dobrega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Telemach. Raziskava mednarodno priznanega podjetja Umlaut je pokazala, da ima najboljše omrežje po uporabniški izkušnji. Na njegove fiksne in mobilne storitve se lahko zanesemo, saj so stabilne in zagotavljajo nemoteno delovanje, kar se je nazadnje potrdilo tudi med krizi zaradi koronavirusa. Virtualna potovanja resda ne morejo nadomestiti pravih, a ker bo najbrž še nekaj časa to naša realnost, je vredno vsaj poskusiti. Če ne drugega, se vam morda ob tem utrne kakšna nova zanimiva ideja, kam odpotovati, ko bo to tudi zares mogoče.

