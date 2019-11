Portoroški Kempinski bo imel svojo plažo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel Palace Portorož je za 20 let najel del portoroške plaže. Ta bo še naprej odprta za vse, poudarjajo.

Prestižni portoroški hotel, ki ga upravlja hotelirska veriga Kempinski, je skupaj z lastniško družbo MK Group najel 2165 kvadratnih metrov portoroške plaže − gre za hotelu najbližji del plaže pred lokali Paco, Jadro in Cacao.

Da si želijo svoje plaže, v MK Group niso skrivali. "Upamo, da bomo v prihodnjem obdobju tudi v Portorožu odprli luksuzno plažo, kot je tista v Savudriji, ali celo boljšo," so nam povedali lani poleti ob predstavitvi prenovljene plaže ob savudrijskem hotelu Kempinski.

Poglejte video z odprtja savudrijske plaže, v katero so vložili pol milijona evrov:

Petzvezdična plaža za petzvezdični hotel

V hotelu Kempinski Palace in MK Group pravijo, da sta najem in prenova portoroške plaže del strategije, da Portorož pozicionirajo kot eno izmed najprestižnejših in najmodernejših turističnih destinacij na tem delu Jadrana.

Foto: Darinka Mladenovič (www.slovenia.info)

Na plaži bo to pomenilo predvsem dvig ravni storitve, ki bo na voljo njihovim gostom. "Ta bo v skladu z našo petzvezdično ravnijo storitve," je dejal generalni direktor hotela Kempinski Palace Portorož Kai Behrens in dodal: "Plaža pa bo dostopna vsakomur, ki jo bo želel obiskati." Odpreti jo nameravajo v začetku sezone maja prihodnje leto, če bo to dopuščalo vreme.

V plažo bodo vložili pol milijona evrov

Hotel Palace Portorož in MK Group sta plažo najela za 20 let, ob tem pa se zavezala, da bosta v prvem letu upravljanja plaže vanjo vložila 350 tisoč evrov za samo ureditev, v prihodnjih dveh letih pa še 150 tisoč evrov. Dela na plaži se bodo začela kmalu po podpisu pogodbe z Okoljem Piran, ki plažo oddaja, pri tem pa nameravajo angažirati slovenska, predvsem lokalna podjetja, so še sporočili.

Foto: Tina Deu

Plaže v Portorožu turistov do zdaj niso navdušile



Direktor Turističnega združenja Portorož Igor Novel se strinja, da vlaganje v plažo predstavlja pozitiven premik v turistični ponudbi Portoroža. "V raziskavi iz leta 2018 so obiskovalci svoje zadovoljstvo s tukajšnjimi plažami ocenili s 3,5 točke od petih," je povedal, "to nakazuje, da bo treba v prihodnje intenzivneje delati na razvoju tega elementa naše ponudbe."

Preberite še: