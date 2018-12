Popolno doživetje v slovenski prestolnici smučanja

Oglasno sporočilo

Smučanje je temelj kranjskogorske tradicije in osrednja zimska dejavnost, ki se je veselimo vsako leto. Posebnost kranjskogorske smučarske ponudbe je raznolikost terenov. Ti ponujajo kakovostno smučanje tako začetnikom kakor vrhunskim smučarjem. Celotno pobočje Vitranca, od Kranjske Gore do Planice, je prepleteno s smučarskimi progami vseh zahtevnosti.

Kranjska Gora se je že odela v praznično preobleko ter nas vabi z bogato hotelsko ponudbo in številnimi drugimi vsebinami. Smučišče povezuje sistem petih sedežnic in 13 vlečnic na nadmorski višini od 800 do 1.215 metrov.

Ujemite sonce na Snežni plaži, doživite počitnice v najboljšem smučarskem hotelu, prehodite Kulinarično pot ...

Paket za smučarske navdušence vključuje večdnevne smučarske vozovnice, vstope v bazene in vstopnico za drsališče na prostem.

Smučarski paket Kranjska Gora za smučarske navdušence vključuje: Foto: Hit Alpinea 5-krat ali 7-krat polpenzion v hotelih Ramada Resort Kranjska Gora, Hotel Kompas ali Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora,

5-krat ali 7-krat polpenzion v hotelih Ramada Resort Kranjska Gora, Hotel Kompas ali Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, dva oziroma tri vstope v savno,

štiri- ali šestdnevno smučarsko vozovnico za Kranjsko Goro (nočna smuka je vključena),

vstop v Vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas,

vsak dan drsanje na prostem,

15-odstotni popust na masaže,

animacijski program. Termini: - od 2. 1. 2019 do 13. 1. 2019, - od 14. 1. 2019 do 1. 2. 2019, - od 2. 2. 2019 do 6. 3. 2019. Za izposojo smučarske opreme ali šolo smučanja obiščite Intersport Bernik.

Zaljubite se v bele strmine pod Vitrancem

Kranjska Gora ponuja priložnost za vsakogar. Za nepozabne trenutke na snegu sta potrebna tudi dobra smučarska oprema in ustrezno znanje. Če se želite naučiti smučati, ponujamo prijazne in spodbujajoče inštruktorje. Prav kmalu boste napredovali po lestvici zahtevnosti terenov.

V izposojevalnici smučarske opreme si izberite primerne smuči in se spustite po bregu.

Morda se boste že v tekočem olimpijskem obdobju podili na tekmovalnem poligonu v Podkorenu. Okusite snežno slast.

Tudi za najmlajše

Vaše najmlajše bodo inštruktorji v snežnem vrtcu ob pomoči otroškega smučarskega traku in različnih animacijskih ovir hitro pripravili na samostojno vijuganje.

