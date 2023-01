Poletje v Tuniziji in na Djerbi –20 odstotkov do 31. 1.

Oglasno sporočilo

Vsesplošno naraščanje cen nas postavlja pred kopico izzivov. Številni so prepričani, da se bomo morali na račun tega odpovedati nenujnim izdatkom, med katere naj bi spadal tudi letni dopust. A nikar ne bodite tako črnogledi: z zgodnjo rezervacijo in malce iznajdljivosti je še vedno mogoče najti super ugodne poletne počitnice , ki si jih vsekakor zaslužite. Da vam olajšamo delo, smo pregledali nekaj ponudb in našli izjemne first minute ugodnosti za poletni oddih v Tuniziji in na Djerbi.

Slovenci tradicionalno najraje dopustujemo pri južnih sosedih: ker smo tako navajeni, ker ni večjih jezikovnih pregrad, ker ni daleč, ker je poceni. Vsaj bilo je. Že v preteklih treh letih so cene na hrvaški obali namreč letele v nebo, letos bo na račun uvedbe evra najbrž še huje. Pri tem ne gre le za namestitev, tu so še stroški prevoza, hrane, pijače, priboljškov in druge malenkosti, ki nanesejo kar konkretno vsoto. Če se odločite počitnikovati v kampu ali apartmaju, boste morali vsakodnevno kuhati, pospravljati ter skrbeti za red in čistočo, kar pa se sliši kot povsem običajen dan v vsakdanjem življenju, kajne?

Kdor zgodaj rezervira, največ profitira

Zakaj si letošnje poletje ne bi raje privoščili pravega dopusta v Tuniziji ali na Djerbi, na katerem bo vaša edina skrb pravočasno naročilo nove osvežilne pijače, za vse preostalo pa bodo poskrbeli drugi? In ne, za tovrstni luksuz vam ne bo treba zapraviti gore denarja. Prej nasprotno: z zgodnjo rezervacijo si lahko zagotovite dodatne popuste, z upoštevanjem katerih bo končna cena počitnic skoraj zagotovo nižja od tiste, ki bi jo plačali za oddih v soseščini.

V spletni turistični agenciji Počitnice.si so namreč pripravili posebno ponudbo počitnic v celinski Tuniziji (Hammamet, Monastir, Port el Kantaoui) in na otoku Djerba, ki temelji na popolni kombinaciji cenovne dostopnosti in izjemne kakovosti storitve.

Rezervirajte do 31. 1. in si zagotovite izjemne first minute popuste! Rezervirajte popolne all inclusive počitnice v celinski Tuniziji ali na otoku Djerba do 31. 1. in si zagotovite izjemne popuste do -20 odstotkov! Preverite izjemno ponudbo hotelov celinske Tunizije in otoka Djerba TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede datuma, letovišča, namestitve, storitve ter števila in starosti potnikov in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli najboljše ponudbe počitnic v Tuniziji in na Djerbi. Vse informacije o posebnih ugodnostih počitnic v Tuniziji lahko dobite tudi na telefonski številki 01/280 3000, na kateri vam bodo izkušeni svetovalci z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in vam pomagali pri izbiti najboljše namestitve za vaš okus, če imate raje oseben pristop, pa se lahko od ponedeljka do sobote oglasite v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani in Supernova Kranj Primskovo.

Neskončne peščene plaže in izjemna all inclusive ponudba so le kratek polet stran

Čeprav leži v Afriki, je Tunizija bližje, kot si morda mislite. Od Ljubljane je oddaljena zgolj pičli dve uri poleta z letalom, kar brez težav zdržijo tudi otroci, zato je celinska Tunizija ali otok Djerba lahko brez težav njihova prva letalska izkušnja. Iz Ljubljane boste lahko na otok Djerba poleteli vsako sredo od 7. junija do vključno 27. septembra 2023 , v letovišča celinske Tunizije pa že od 26. aprila in vse do 25. oktobra 2023 . Poleg tega so direktni poleti proti Tuniziji večkrat na teden organizirani tudi z dunajskega letališča.

Tunizija slovi kot dežela odlične all inclusive ponudbe: vsi hoteli v ponudbi turistične agencije Počitnice.si obsegajo storitev vse vključeno, kar pomeni, da je poskrbljeno tako za neomejene količine jedače in pijače kot tudi za bogato celodnevno otroško animacijo in kopico aktivnosti za odrasle (vadbe, sproščanja, vodni športi, različne zabave). Vsi hoteli so na ali tik ob peščeni obali, tako da lahko vsak dan počitnic izbirate, ali se boste raje namakali v bazenskem kompleksu ali skočili med valove.

Privoščite si nepozaben oddih v celinski Tuniziji ali na Djerbi po izjemno dostopnih cenah, ki so z zgodnjo rezervacijo lahko še do 20 odstotkov nižje ! Preverite ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste prejeli najboljše ponudbe za nepozabno poletno arabsko pravljico na stičišču Sredozemlja, Sahare in mogočnega gorovja Atlas. Za dodatne informacije in rezervacije so vam izkušeni svetovalci na voljo tudi na telefonski številki 01/ 280 3000. A pozor, ta izjemna akcijska ponudba traja samo še do 31. 1.

V Tuniziji in na Djerbi radi počitnikujejo tudi slovenski gostje

Nad izjemno hotelsko ponudbo v Tuniziji in na Djerbi so navdušeni tudi številni slovenski gostje. V letu 2022 jih je v celinskem delu Tunizije najbolj navdušil hotel El Mouradi Palm Marina 5*, ki stoji na dolgi peščeni plaži v središču najbolj priljubljenega tunizijskega turističnega letovišča Port El Kantaoui. Hotel je zgrajen v očarljivem špansko-mavrskem slogu, obdaja pa ga lep hotelski vrt. Tudi obale Djerbe zavzemajo številni razkošni hotelski kompleksi, med katerimi sta slovenske goste v letu 2022 najbolj navdušila El Mouradi Djerba Menzel 4*, ki je s 33 hektarji površine največji hotelski kompleks na Djerbi in je zgrajen v tipičnem otoškem slogu z glavno stavbo in menzli, ter Caribbean World Djerba 4*, nad katerim so še posebej navdušeni ljubitelji toboganov, stoji pa na zahodni obali otoka Djerba, tik ob čudoviti peščeni plaži Sidi Mahrez.

Zakaj to poletje izbrati počitnice v Tuniziji?

Tunizija je popolna destinacija tako za sproščeno poležavanje in oddih kot tudi za aktivne počitnice. Ker leži na stičišču Sredozemlja in Afrike, so poletja v Tuniziji dolga in vroča. Med aprilom in novembrom skorajda ni mogoče, da bi vam zasluženi oddih pokvaril dež, tako da boste lahko oddih v celinski Tuniziji ali na Djerbi resnično preživeli tako, kot si želite.

Deželo so skozi stoletja zaznamovali vplivi različnih civilizacij: Feničanov, Rimljanov, Arabcev, Turkov in drugih. Njihova bogata dediščina se še posebej izrazito odseva v celinskem delu Tunizije, kjer se vsekakor velja odpraviti na izlet v središče moderne in živahne prestolnice, na tuniško medino, kjer se preizkusite v barantanju. Dodatno lahko svoje počitnikovanje v celinski Tuniziji začinite z obiskom enega najlepših safari parkov severne Afrike Friguia Park, kjer se boste pobližje srečali s sloni, žirafami, kamelami, opicami in noji, živahni morski levi pa vam bodo pripravili prav poseben zabavni program.

Ljubitelji golfa, pozor!

Poleg užitkarjev in raziskovalcev boste na svoj račun prišli ljubitelji golfa. Tunizija se poleg neskončnih peščenih plaž, skrivnostnih mest in bogate zgodovine namreč lahko pohvali tudi z vse bolj priljubljenimi, urejenimi in velikimi igrišči za golf. V celinski Tuniziji je vsekakor vredno odigrati kakšno igro na igrišču Citrus Golf Cluba s 45 luknjami, ki je le nekaj minut oddaljeno od priljubljenega zaliva Hammamet, razprostira pa se na 173 hektarjih površine. S kar dvema igriščema s po 18 luknjami pa se lahko pohvali golfišče El Kantaoui, ki obsega 130 hektarjev ter je eno izmed najbolj priljubljenih in hkrati najboljših golfišč v Sredozemlju.

Djerba – otok tisočerih palm in neskončnih peščenih plaž

Tudi počitnice na Djerbi lahko izkoristite za igranje golfa. Djerba Golf Club se namreč lahko pohvali s kar dvema igriščema: eno ima 18, drugo pa devet lukenj. A to ni edina aktivnost, s katero si lahko popestrite sproščen oddih na čudovitih peščenih plažah. Tudi Djerba se namreč lahko pohvali s številnimi znamenitostmi, ki si jih lahko ogledate na organiziranem poldnevnem izletu po otoku, raziskovalni mozaik pa dopolnite še s skokom na celino prek morske ožine do gorovja Matmata, kjer še danes živijo Berberi.

Djerba, ki je od celine oddaljena le tri kilometre, se ponaša z velikimi palmami, bogatimi nasadi oljk in dolgimi plažami iz drobnega belega peska. Tu lahko preživite umirjen dopust, se preizkusite v barantanju na simpatičnih bazarjih ali obiščete fascinantno farmo afriških krokodilov. Posebna avantura je lahko tudi izlet na otok Flamingo z gusarji, ki bodo poskrbeli za pravo piratsko doživetje ter vas zabavali s svojimi skeči in igrami.

Po poteh Vojne zvezd

A to še ni vse: prav posebna izkušnja, ki jo je med počitnicami v Tuniziji ali na Djerbi vsekakor vredno doživeti, je še dvodnevni safari, na katerem si boste ogledali najstarejšo mošejo na afriški celini Okba Ibn Nafaa in delavnico preprog, popoldne pa izkoristili za izlet s terenskimi vozili do gorske oaze Chebika in off road vožnjo v Saharo ter ogled kulis filma Vojna zvezd. Naslednji dan boste pot nadaljevali prek največjega slanega jezera Tunizije Chott El Jerid in mesta Douz, oaze, imenovane vrata v Saharo, kjer se začenjajo prave peščene sipine. Nepozabno doživetje bodo vsekakor sprehod po Sahari na kameljem hrbtu, potovanje do gorovja Matmata ter mesta El Jem, kjer si boste ogledali enega največjih in najbolj ohranjenih rimskih amfiteatrov. Vsekakor dogodivščina, ki si jo boste zapomnili za vse življenje.

Letošnje poletje si privoščite pravi počitniški luksuz, ki bo prijazen do vaše denarnice! Rezervirajte popolne all inclusive počitnice v celinski Tuniziji ali na otoku Djerba do 31. 1. in si zagotovite izjemne popuste do -20 odstotkov!

